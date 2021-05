Mellom Norge og Sverige deler en lukket grense familier

Fylkesvei 206 i Asnes kommune, Norge 21. april (Adrian rhrn Johansen)

Disse sperringene kan virke enkle og midlertidige, men de har forandret dagliglivet til titusenvis av nordmenn og svensker fullstendig.

Traktaten som gir nordiske borgere rett til å bevege seg fritt inn i regionen, er en av de eldste i verden siden 1950-tallet. Grensen har vært uendret siden 1751, og er en av de eldste og lengste sammenhengende grensene mellom de to landene i Europa. Noen kryss på gamle og smale grusveier er ikke engang preget av skikkelige skilt. Ingen symptomer påkrevd. Fram til mars i fjor, nemlig.

Før i fjor la folk ikke merke til krysset mellom de to landene. Det var ofte vanskelig å si nøyaktig når du forlot ett land for et annet. Ofte er et lite blått skilt med teksten “Sweriz” det eneste tegnet på at nordmenn forlater hjemlandet til Sverige.

Men sliter med Sveriges tilnærming Siden koronavirusepidemien er betydelig mildere enn i Norge, er den gamle uendelige livsstilen bare et minne, i hvert fall foreløpig.

I dag møter noen sjåfører som nærmer seg grensen mellom Norge og Sverige militærpersonell, politipatruljer, kroppsbegrensninger eller alt det ovennevnte. Fjorten måneder etter at epidemien ble erklært, er strenge norske reisebegrensninger på 1000 mils grense fortsatt på plass, og bare de som er villige til å gjennomgå 10 dager med isolasjon, kan krysse med noen unntak.

De siste månedene, på norsk side av grensen, har jeg møtt mennesker som har kjørt fra den sørlige byen Halton til den nordlige delen av Norwich, og snudd hverdagen på hodet. Folk har ikke lov til å ta kaffe eller feire bursdager med sine naboer. For en stund ble de til og med utestengt Bare å gå på jobb. Nære slektninger har ikke sett hverandre på mer enn ett år, og ektepar forhindres i å møte, og folk forhindres i å delta på bryllup og begravelser – ettersom dette alle er ufarlige barrierer.

Fotograf Adrian Øhrn Johansen Er i ferd med å gi ut en bok med dokumenter av punkter som krysser den lukkede grensen mellom hjemlandet Norge og Sverige. Boken vil bli utgitt av Swedish Publishers Journal.

Scene fra The Washington Post’s Photography Blog Scene Story. Dette nettstedet inneholder overbevisende og forskjellige bilder fra ansatte og frilansfotografer, nyhetsorganisasjoner og arkiver. Hvis du vil sende inn en historie til Inc., vennligst fyll den ut Denne formen.

Mer i sikte:

Et konsortium av latinamerikanske fotografer forteller historiene om landene sine under epidemier

‘De føder, de er alene’: fødsel i Kovit-perioden

En fotograf bruker desinfeksjonsmidler for å ‘avsløre’ et usynlig virus