Mellom tvil og leveringstider: nye biler er ikke lenger veldig populære hos oss (video)

Belgia ser en betydelig nedgang i salget av nye biler. Selgere lider av mangel på forbrukerinteresse, motet av de ulike problemene de står overfor for tiden.

Belgiske sjåfører velger mindre og mindre for nye biler. I oktober gikk antallet registreringsforespørsler ned med 35 %! Å bekymre seg for kjøpmenn, som må møte mer og mer tvil fra en rekke forbrukere.

“Det er færre biler tilgjengelig på markedet. Dette reduserer salget. Folk lurer på hva de kjøper, hva slags motor de er, trenger de fortsatt en? Kjøretøy…”, bekrefter Benjamin Abilus, president for bilforhandleren. Det andre problemet er leveringstider på grunn av mangel. For noen kjøretøy må du vente 8 måneder, spesielt for bruksbiler. Så noen har økt varelageret sitt for å øke tilbudet.

Ifølge Fédération du Secteur de la Mobilité registrerer Belgia like mange biler som i 1985. På den annen side går bruktbilmarkedet bedre. “Bruktbilprisene begynner å stige. Mellom 10 og 15 % for bestselgende modeller”, Philip Rylant, en talsperson for Traxio, skisserer bilindustriens forening. I dag selger brukte biler dobbelt så mye som nye biler.