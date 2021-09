Memorial Walk blir global når Galway Hospice organiserer sin største innsamling: Connacht Tribune – Galway City Tribune:

“Kast gutten ut av Praha, det har ikke sluttet å regne siden jeg kom.” Det var den første meldingen fra Galway -kvinnen, Ailish O’Reilly, tilbake til familien hjemme for å informere dem om at hun hadde kommet trygt til Les Cayes i Sør -Haiti.

Familien hennes har god grunn til å tenke på henne: Les Cayes ligger langs en halvøy som fikk et jordskjelv på 7,2 den 14. august.

Av Elizabeth Garner og Jim Hynes

Og kona til Woodford jobber på en øyeklinikk, hvor etterspillet av denne naturkatastrofen er for hyppig.

“Vi sover alle i telt på sykehusområdet. Noen av de ansatte har sovet i bilene sine siden jordskjelvet, sier han.

“I byen stenger innbyggerne noen veier om natten og sover på veien der de føler seg trygge. Med regnet de siste dagene, må de søke ly et sted, men da er de for redde til å sove.

“Det er fortsatt kraftig regn, og sammen med høy luftfuktighet skaper det vanskelige og fuktige levekår. De fleste sykehuspersonalet har fått alvorlige skader på hjemmene sine eller har sett dem fullstendig ødelagt, sier han.

Jordskjelvet ødela mange hjem og virksomheter; Til dags dato er det registrert 2189 dødsfall og antallet fortsetter å stige.

Det har vært 12 168 eller flere skadde og minst 650 000 mennesker (mer enn befolkningen i Belfast) som trenger humanitær hjelp.

Sivilforsvaret nå først nå avsidesliggende landsbyer isolert av en kombinasjon av skred og ødelagte veier.

Ødeleggelser er aldri lettere å være vitne til, men Ailish har i det minste erfaring fra krisehåndtering.

I 2016 jobbet jeg på Haiti med den irske veldedigheten Haven da orkanen Mathew traff, og den nåværende krisen er en av mange for et lite land med en urolig fortid.

Opprinnelig fra Loughatorick, nær Woodford, besøkte Ailish første gang Haiti i 2009 med Haven, og etter jordskjelvet i 2010 engasjerte hun og mange andre frivillige seg et langsiktig engasjement for å hjelpe Haiti.

I 2012 flyttet Ailish dit for å jobbe med økonomisk og samfunnsutvikling, noe som betydde at hun var en del av beredskapsprosjektet etter orkanen Matthew, en kategori 4 -storm som nesten fullstendig desimerte landbruket i hele regionen.

Utallige hus ble hardt skadet, inkludert hennes eget, og Ailish jobbet sammen med lokalsamfunnet og regjeringen for å distribuere materialer for husreparasjon og gjenoppbygging. Mye av dette materialet ble kjøpt gjennom donasjoner fra Irland.

Til tross for de 6.500 kilometerne mellom Haiti og Galway, ønsker Ailish å påpeke de mange likhetene.

“På mange måter minner Haiti meg om lokalsamfunnet mitt hjemme, de vanlige kompleksitetene i sammensveisede landlige områder der alle kjenner alle,” sier han.

“Unge mennesker går på jobb eller hvis de er heldige som fortsetter utdannelsen. Den eldre generasjonen som bygger bro mellom kulturelle tradisjoner og det moderne samfunn, klok nok til å se at utvikling ikke alltid er fremgang. Og fellesskap er alt, akkurat som i mitt hjemlige Woodford prestegjeld. “

For tiden jobber Ailish på en øyeklinikk i Les Cayes, som får i oppgave å gjenåpne sykehuset for å ta imot pasienter, starte kirurgi på nytt og arbeide med andre helsetjenester for å lindre overbefolkning på sykehus.

Institut Brenda Strafford har vært i regionen siden 1982, med et oppdrag om å tilby profesjonelle, personsentrerte øyeteknologi og øre-hals- og øyelære (ØNH) tjenester til Haiti-folket.

Ailish forklarer den nåværende krisen.

“Vi venter for øyeblikket på en rapport fra en ingeniør for å identifisere hvilke deler av bygningene som er trygge å åpne igjen. Frem til da bruker vi vårt eksterne venterom til alle akuttkonsultasjoner og operasjoner, sier han.

“Ingen ønsker å sove inne fordi det er etterskjelv og alle er veldig redde.”

Og risikoen fortsetter, men hun henter inspirasjon fra andres styrke.

“Heldigvis er alle ansatte trygge, men alle har mistet familie og venner. Det er et bevis på deres mot at de hadde nødetater som jobbet dagen etter jordskjelvet, og de har jobbet hver dag siden. Men det motet er typisk for Haiti. “

Hun er også stolt over at Irland også fortsetter å støtte Haiti lenge. NPH-Ireland.org er utstyrt for å tilby viktige tjenester og tilby en barneklinikk i regionen.

Sammen med disse og andre haitiske grupper er det Irland-baserte ‘Espwa’ Haiti Barnehjem-prosjektet, som ganske enkelt betyr håp. De sender containere med hjelp til Haiti, og pakker bare det som blir bedt om for å sikre at deres innsats virkelig hjelper.

Svaret på en første forespørsel om støtte var så raskt at Woodford Parish Development og det større Woodford -samfunnet organiserte en samling for Haiti, som ble satt opp i helgen.

Folk kan støtte ved å gi en donasjon for å betale for å sende containere gjennom www.4Haiti.ie.