men det er et men!

Gratis, den lar, som nettstedet, diskutere med chatboten og spesielt be den om å skrive meldinger, forklare tekniske konsepter, foreslå ideer, oppsummere notater…

Den nye applikasjonen er tilgjengelig på iPhones i USA, til å begynne med, og bør komme «snart» til andre land og på mobiler som drives av Android (Google), ifølge en pressemelding fra den kaliforniske oppstarten. Så det er ingen søknad for Belgia for øyeblikket.

OpenAI lover for eksempel «få nøyaktig informasjon uten å måtte sortere mellom annonser eller flere resultater», den nåværende modellen av søkemotorer. Men når den først åpnes, advarer appen så snart ChatGPT kan «gi unøyaktig informasjon om personer, steder eller hendelser.»

ChatGPT-nettstedet ble lansert i slutten av november og passerte én million brukere på én uke, en rekord. To måneder senere hadde tjenesten allerede rundt 100 millioner månedlige aktive brukere.

Microsoft, hovedinvestoren i OpenAI, har integrert den brede språkmodellen ChatGPT er basert på i Bing, sin søkemotor, og Google er i ferd med å gi ut en testversjon med generativ AI.

Sam Altman, lederen av OpenAI, tar til orde for statlig intervensjon for å bedre regulere kunstig intelligens. På en høring i Senatet tirsdag sa han at AI har «potensialet til å forbedre nesten alle aspekter av livene våre», men «det skaper også alvorlige risikoer».