«Men hvem tror hun hun er?»: Den eventyrlige oppførselen til «Koh-Lanta: Le Totem Maudit» irriterer Internett-brukere.

Ettersom ukene går strammer kjæledyrtauet Ko-Landa: The Cursed Totem. Fordi reglene til Luana og Maxim var knyttet sammen, var det vanskelig for de utviste eventyrerne å fordøye å se kameratene deres skrudd av dråpe for dråpe.

Men i gjenforeningsleiren fortsetter eventyret. Vinnerne av det mytiske eksperimentet «A bout de souffle» vil bli belønnet med biffstek, søtpotetfries, sjokolademousse, middag i en koselig seng, og et eksepsjonelt møte med havskilpadder. Gå Landa. Etter en bemerkelsesverdig prestasjon vant Bastian, som Ambrey fulgte tett. Først får den unge mannen en ekstra gave, det vil si en amulett som vil beskytte ham til neste råd. «Jeg er så stolt av meg selv«, starter Amber, han er ikke fri fra neste konsultasjon, men kan nyte trøst i Bastians selskap.

For eventyreren som taper løpet blir det tøft. Dagen etter skal han konkurrere i eliminasjonsrunden mot to andre eventyrere valgt ut av vinnerne, Bastian og Ambre. Cartist velger å sende Fauzi. «Han er den jeg kjenner minst«, forklarer han. Sportstrenersjef, han tar navnet Jean-Charles.»Fra start vant han ikke et løp, han fikk ikke trøst. Jeg har ingen tro på ham, jeg kan fortelle meg selv at han kan doble 3000% av innsatsen for å bevise seg selv. Beklager Jean-Charles.» En begrunnelse som ikke gleder Jean-Charles eller Internett-brukere. De nølte ikke med å legge til et lag på sosiale nettverk, spesielt siden Amber allerede var synlig etter avstemningen mot Luana. «Amber og ministeren hennes beklager«,»Amber hykleri lol, minst Bastian var kontant med Fowzie «,» Men Umbre, hvem tror du hun er???«, Kommentarer som kan sies på internett siden showet ble sendt.

«Jeg ble fullstendig lurt»

Det var en balanseprøve som ventet på tre eventyrere i det varme setet. De må lykkes med å overdrive fire baller og sette inn en støtte mellom hver. For dette eksperimentet måtte eventyrerne uttrykke enorm konsentrasjon. Olga vant dessverre trøsteprøven. I en spent konfrontasjon kom Jean-Charles akkurat ut av kampen og falt lettet i sanden. Så Fauzi er fjernet. «Jeg var redd for dette eksperimentet og grundigHan fortalte Denise Progniard. Faren min fortalte meg alltid at jeg var alt annet enn perfekt. Jeg ønsket å bevise at faren min tok feil, men det kunne jeg dessverre ikke. Jeg var veldig skuffet, men som eventyrer er jeg stolt av reisen min.«