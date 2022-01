“Men hvor kommer de fra?” Millioner av kunder i Docks

2021, rekord for Docks Bruxsel: 5,7 millioner besøkende, inkludert 694 000 besøkende i desember. Med 1,71 millioner kunder siste kvartal, hevder Van Praet Bridge kjøpesenter en…31 % økning sammenlignet med 2019, det siste året før utbruddet. “Det er tydelig at vi er over det belgiske gjennomsnittet fordi, ifølge de siste tallene fra det belgisk-luxembourgske råd for kjøpesentre, er nedgangen i denne perioden 11 %,” sier Matthias Plaut, direktør for Docks.

I sammenheng med pandemien er disse tallene overraskende. “Da vi åpnet dørene i mai, sjekket jeg hele tiden tellesystemene. Jeg husker en barneskoforhandler som ringte meg i gangene: «Hvor kom de fra?» Jeg tenkte mye på det.”

Den første grunnen: «Ingen har tatt bilen sin for å gå 50 km lenger», påpeker Matthias Plaut. «Folk handler lokalt. Og så, med helsetiltakene, var den morsomme handleturen borte: kundene sikter på effektivitet.» Dermed fokuserte Schaerbeek og Laekens naboer innkjøpene på dørene og på hverdager, «noe som representerer den største økningen.» Årsak: fjernarbeid. ” Sprang til shopping i nærheten av jobb, over. Så når de tar en pause, kommer de for å se oss.”

“Den morsomme handleturen er borte: kundene streber etter effektivitet”

En annen katalysator: en ødelagt “underholdnings”-nisje siden lanseringen. “Vi bygde en skøytebane på 300 kvadratmeter og trakk til oss 15 000 besøkende på 6 uker, vi inviterte St. Nicholas, vi har et tog, en karusell og en kino.” Nok til å tiltrekke seg familier og tenåringer, selv om Koezio underholdningssenter forblir stengt i dag.

“Mindre skjørt, bukser og sko”



Til slutt “beveget Docks seg når det gjelder merkevarer.” 12 nye merker kom for å diversifisere tilbudet. Til kai i utkanten av den franske sportskanalen courier, hurtigmatrestauranter Dunkin’Donuts eller Black and White Burger, rosa avenue Fitzgerald eller lavpris Action Bazaar. Hva bedre har Docks plassering i sine noe populære nabolag etter lansering som tydelig fokuserer på stilige kunder i utkanten? “Vi spiller på flere nivåer, men det er klart at et sett med XS-jeans fra 200 til 300 euro har mer plass i Dansaert,” gjenkjenner Blot. Med henvisning til lojaliteten til mer eksklusive merker som Kusmi Tea eller Les Secrets du Chef, erkjenner han: “I dag er vi mer i tråd med realitetene i markedet og mangfoldet i Brussel i alt dets mangfold.”

Kundene kom i hopetall. Men brukte de? “Den gjennomsnittlige kurven har økt.” Og her tynger epidemien igjen. “Folk tok vare på dem. Klokker, smykker og kosmetikk er store vinnere. Kunden skjemmer bort sine kjære, men tar også vare på utseendet hans på videokonferansen.” Begrenset, kunder foretrekker også hjemmeinnredning og elektronikk. På den annen side led tekstilene. Herreavdeling. Og blant kvinner selger vi færre skjørt, bukser, støvler, støvler… og det har en sterk innvirkning på gjennomsnittskurven fordi treningssko eller tøfler er rimeligere. Men når det sosiale livet gjenopptas, vil tekstiler være den store vinneren.»

Til slutt bør Plaut fordømme «en mer kompleks situasjon innen fritids-, hotell- og næringsmiddelindustrien». Hvis en tilbakevending til normalen forblir en standard i 2022, kan de 15 restaurantene på stedet tilfredsstille til sommeren. Docks vil da få et nytt trumfkort i spillet sitt: Lego Discovery Center. “Denne 3000 kvadratmeter store ekte innendørs fornøyelsesparken vil appellere til og med de tyske og franske grensene.” Og siden belgieren har en murstein i magen…