Men hvor skal vi parkere varebilen? Topp 5 europeiske byer for varebiler

Å pakke livet ditt i en varebil og slå ut på veien er nå et populært valg for både unge og gamle reisende. Det er den sosiale distanseringsdrømmen om å oversette transport, losji og selvforsyning til en ubegrenset feriepakke som lar reisende se og gjøre mer.

Imidlertid kan det ikke benektes at det kommer med sine utfordringer. For eksempel, en ny britisk lov kan kriminalisere ‘vill camping’ vanners på grunn av problemer med å legge igjen søppel og bryte landlovene.

Et annet problem er å utforske byer fra komforten til lastebilen din. Parkeringslover, trafikk, tilgjengelighet og sikkerhet er bare noen få av utfordringene for selv de mest erfarne lastebilførerne.

Her tar vi en titt på noen av de beste europeiske byene for bobilferien din, og tar hensyn til deres potensial for eventyr, sammen med potensielle hindringer.

Girona, Spania

Å komme til Girona, nordøst i Catalonia, er et eventyr i seg selv. Den fjellrike utsikten over Pyreneene og det bølgende landskapet, med felt av solsikker hvis du får timingen riktig, er et syn å se fra førersetet.

Selve byen ligger bare 100 km fra Barcelona og er en labyrint av middelalderske murer og brosteinsbelagte gater. Selv om det kan gi deg noen ujevne kjøreopplevelser, er nærheten til stranden og Pyreneene, sammen med en endeløs tilførsel av iberisk skinke, verdt det.

Hele året, byen har et helt gratis nettsted dedikert til bobiler. Det kan stoppe i opptil 72 timer, lenge nok til å kontrollere byen. For prisen garanterer vi ikke en 5 * opplevelse, men det er rennende vann, plass til søppelhåndtering, og det er en 20 minutters spasertur inn til byen.

Milano, Italia

Motehovedstaden bygget i Italia kan virke som et usannsynlig valg for de beste europeiske byene. Men nærheten til noen av landets nordlige underverk, inkludert de berømte innsjøene Como og Garda, gjør det til det perfekte reisemålet for turgåere.

Milano er innover i landet, men det er bare tre timer fra Venezia med varebil og enda mindre fra romantiske Verona. Det er også rett på toppen av de sveitsiske Alpene og et par timer fra Mont Blanc og den franske grensen.

Når det gjelder selve byen, er det uendelige kulturer å absorbere. Fra den berømte Duomo di Milano til det spennende nattelivet, er Milan et flott stopp for lastebilførere som ønsker å besøke Amalfikysten, og kanskje stoppe i landets hovedstad Roma underveis.

Når det gjelder camping i Milano, er det mange alternativer. Campingmilano.it Den har en tomt nær sentrum som tilbyr 130 plasser for bobiler og campingvogner. Det er en restaurant på stedet, et badeland, og det er en miljøvennlig opplevelse.

Om dagen kan parkering i et travelt sentrum virke som en skremmende opplevelse. Milano driver et ‘white zone’ system, som betyr at parkering er gratis, og disse finnes i hele byen. Det er også gratis parkeringsplasser nær kirkegårdene.

Luxembourg by, Luxembourg

Et av de minste landene i Europa, Luxembourgs landlige landskap, gjør det til et ideelt reisemål for bilturer. Tilbyr de tette skogene og naturparkene i Ardennene i nord, steinete kløfter i øst og den slyngende dalen til elven Mosel i sør, er dette det perfekte landet for den slags utendørsaktiviteter.

Den middelalderske gamlebyen i Luxembourg by, som ligger på et sett med rene klipper, kan gi en usikker parkeringsopplevelse. Dessuten er det absolutte maksimum du kan parkere i 10 timer i ‘lilla soner’, så parkering over natten er ikke forbudt, men begrenset.

Selv om Luxembourg er lite, har det mer enn 60 campingplasser som har god forbindelse til hovedbyene. Camping Kockelscheuer Det er en av favorittene våre, bare 4 km fra sentrum. Gratis WiFi og en butikk på stedet utfyller den dedikerte bobilstasjonen, slik at du og din varebil kan slappe av og lade opp.

Oslo, Norge

Norges hovedstad trenger ingen introduksjon. Ligger på toppen av Oslofjorden, som strekker seg inn til sentrum av byen, og kjent for sine vikingmuseer, grønne områder og imponerende landskap, er mer enn halvparten av denne kommunen dekket av skog.

Oslo er stolt av å være en av de raskest voksende byene i Europa. Det blir raskt preget av nyskapende arkitektur, nordisk kafékultur og dets mangfoldige nabolag.

Overraskende nok trenger du ikke å dra langt ut av byen for å komme nær noen av Norges mest oppslukende opplevelser. Svømming utendørs, kajakkpadling, avslapning i en av de mange parkene, eller en tur gjennom skogen er alle tilgjengelige her.

De dårlige nyhetene for vannerne? Vel, dette er gode nyheter når det gjelder det store bildet. Sentrum blir stadig mer bilfritt som en del av hovedstadens forpliktelse til å være så grønn som mulig. Ja, kanskje du ikke kan kjøre til hovedattraksjonene. Men biene har sin egen motorvei, som frakter dem trygt fra Holmenkollen til Nøklevann.

I bedre nyheter betyr omfattende grøntområder at det er mange imponerende campingplasser som ligger innenfor byens grenser. Bogstad campingplass Det er den største campingplassen i Norge, bokstavelig talt ved siden av Nordmarka-skogene. Det tilbyr totalt 800 plasser, hvorav 300 er reservert for bobiler. Det er bare 15 minutter med bil, eller 30 minutter med buss, fra sentrum, og har sin egen strand ved bredden av Bogstadvannet.

Limerick, Irland

Limerick er en av de største byene i Irland, hviler på elvemunningen til elven Shannon og er en inngangsport til den irske kysten. Det ligger nær nok til en av de mest kjente bilturene landet har å tilby, Ring of Kerry, men det er også vert for sine egne episke opplevelser.

Å løpe fra Shannon Pot til Killaloe og ta elveveien vil åpne Vanners øynene for noen av Irlands eldste steder. Damphus langs bredden av Lough Allen og et stopp ved middelalderen Rinn Duin vil lett gjøre for en dag. Kom også innom Sean’s Bar, den eldste i Irland. Portumna har til og med sitt eget stoppested for bobiler.

Når det gjelder å bo i selve byen, er det mange døgnåpne parkeringsplasser spredt rundt i byen. Gateparkering er gratis over hele byen etter kl. 17.30. M. Og hele dagen på lørdager og søndager.