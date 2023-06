Men når regningen for to glass og en tallerken pasta er en kalddusj for et par på ferie i Mykonos (BILDER)

Paret ble trukket inn av tilbudet om en gratis lenestol på torget for ethvert kjøp av en drink. Et fristende forslag som best ble unngått.

«De var veldig hyggelige og servicen var veldig bra, og de hadde en samtale med oss. Vi bestilte brus. Bare to juicer. Jeg spurte ikke om prisen,» sa han til avisen. Legg til bestillingen en pastarett med hummer… uten å vite at den vil telle i gram. «De brakte oss den største hummeren. Det var spaghetti, men med hver bit av hummer. Det var et stort stykke.»

Begynnelsen på problemene. Når de hadde svelget retten, fortalte et lite stykke papir at det kostet 400 euro! «Jeg gikk for å betale, og fyren fortalte meg at smoothiestavene var 65 euro hver; etter det sa han at det var 600 euro, etter at han hadde betalt 100 euro for tjenesten,» sier Oscar. Sjokkert prøver briten å ringe politiet, men vil også unngå trøbbel.