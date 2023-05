Menn har sine «regler» også: Hva er irritabelt mannlig syndrom?

Lignende symptomer hos kvinner

Som navnet antyder, fører irritabelt mannlig syndrom til at noen menn opplever en atferdstilstand som irritabilitet, angst, depresjon eller depresjon, eller aggresjon. Fordi deres testosteron er lavt, opplever de hyppige humørsvingninger. Selv om syndromet ikke er anerkjent i det vitenskapelige miljøet, er det en realitet for mange menn.

Andre symptomer kan vise seg som konsentrasjonsvansker, søvnproblemer eller lav energi. I tillegg kan menn også oppleve redusert libido eller erektil dysfunksjon.

Årsaker til SMI

Den amerikanske legen og sexologen Jed Diamond teoretiserte dette syndromet og fant flere mulige årsaker. Den første grunnen kommer ganske enkelt fra en reduksjon i hormoner og testosteron. Kosthold kan derimot påvirke hjernekjemien, for eksempel for mye protein eller omvendt ikke nok sunne karbohydrater. Vekttap spiller en positiv rolle da det øker testosteronnivået. En tredje viktig faktor er preget av kronisk stress, som gjør menn mer irritable og sinte, uten at de forstår årsakene.

Noen faktorer assosiert med SMI er et resultat av livsstil eller stress.

Midtlivskrise

Noen forbinder det med premenstruelt syndrom, mens andre forbinder PMS med overgangsalder. Faktisk lider 50 % av menn over 45 år av dette syndromet. Isolasjon tilsvarer en periode med spørsmålstegn ved ens personlige identitet, men refererer også til den maskuline identiteten til noen menn.