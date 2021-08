Menn og kvinner som vant medaljer på 400 meter hekk, knuste nesten identiske rekorder

Sidney McLaughlin i USA konkurrerer på 400 meter hekk for kvinner onsdag. Cameron Spencer / Getty Images

Det skjedde igjen.

For andre dag på rad var den olympiske 400 meter hekkfinalen et stramt løp-to utøvere slo den forrige verdensrekorden på stevnet, og tredjeplassen løp den fjerde raskeste tiden.

Denne gangen kom det i kvinneløpet.

Amerikanerne Sidney McLahlin og Talila Mohammed gikk videre til finalen som gullfavoritter. I juni satte han McLaughlins tidligere verdensrekord på 51,90 sekunder. Onsdag morgen på Olympiastadion i Tokyo tok han og Mohammed førsteplassen.

McLaughlin tok gullet på 51,46 sekunder og avsluttet nesten et halvt sekund raskere. Mohammed, som vant konkurransen i Rio 2016, vant sølv på 51,58.

“For et flott løp,” sa McLaughlin. “Jeg er takknemlig for å være her for å feire det ekstraordinære løpet og for å representere landet mitt.”

Han vant bronsen på 52,03 sekunder, som Femke i Nederland. Polins tid var den fjerde raskeste løpet av arrangementet.

Overraskende likheter: 400 meter hekk for menn på tirsdag var nesten identisk. Norges Carsten Warhome satte verdensrekord i racing. Han og toeren Roy Benjamin slo begge Warholms forrige rekord og vant gull og sølv, det samme gjorde McLahlin og Mohammed.

“Jeg kan fortsatt ikke få det rett i hodet mitt. Jeg er sikker på at jeg får det behandlet og deretter feiret,” sa McLaughlin etter kvinnekonkurransen.

Bronsemedaljevinner Alison Dos Santos fra Brasil vant bronsen for den fjerde raskeste tiden i historien på herremøtet.