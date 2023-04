«Menneskelig innflytelse er viktigst»: Spanias varmebølge i midten av april utgjør en stor bekymring

Denne tirsdagen, i programmet «Il Faut Qu’on Parle», tok programleder Maxime Binet i mot historikerne Celine Aron, gründer (CEO i So Blonde Management), Denis Coman, dommer og Gauvin dos Santos i settet sitt. , journalist i Last Hour/Les Sports.

Blant gjestene som talte på konferansen var Royal Meteorological Institute meteorolog Pascal Mormel, cybersikkerhetsekspert Axel Legge, Amnesty International (Belgia frankofon) direktør Philippe Hensmans og CSC-redaksjonens sosialsekretær Philippe Dolhan. .

Temaer som dekkes i programmet: varme, Spania svetter og planeten er bekymret. Den andre omhandlet kunstig intelligens og utdatert pedagogikk. Det tredje og siste temaet er ukrainske flyktninger: blir de hjulpet for mye?

Når det gjelder hetebølgen i Spania i midten av april, påpekte meteorolog Pascal Mormel at hetebølgen «utvilsomt var en av konsekvensene av global oppvarming» og at resultatet var «sterkt påvirket av mennesker».

Spaltister og gjester diskuterer kunstig intelligens, som ser ut til å forstyrre skolene sterkt, og Denis Koeman mener den bør brukes som et verktøy i stedet for en arrestasjon.

Ifølge Theo Franken, om ukrainske flyktninger og deres mange hjelpere, mener vår gjest Philipp Hensmans at politikerens media er mer jungeltelegrafen enn han tjener per måned. Journalist Gauvin dos Santos legger til at ukrainske flyktninger nå er et nytt mål på sosiale medier.