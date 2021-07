Mennesket tåler ukentlige angrep fra grizzlybjørn reddet etter SOS-oppdagelse Alaska

Det er som en historie eller en sideomvendt roman av en thrillerfilm.

En mann inne Alaska Da han kom tilbake til sin isolerte hytte i ørkenen uten noen måte å kommunisere med omverdenen, ble han såret, men reddet levende etter en rekke angrep fra en grizzlybjørn.

Det var testen av den navnløse mannen Detaljert i New York Times Den beskrev historien som “en ukes prøvelse som The Revenant kunne gå gjennom.” Boksen hans ble funnet på taket av huset da et heldig forbipasserende helikopter så mannen aktivt vandre etter hjelp og skrive SOS og “Hjelp meg”.

En mann i 50- eller 60-årene var alene da han ble konfrontert med en bjørn med en pistol i en gruveleir i et isolert område som slo ham og dro ham i elven.

Mannen slapp unna, men motsto gjentatte angrep i løpet av en uke. “Bjørnen fortsatte å komme tilbake hver natt, og i noen dager sov han ikke,” sa løytnant CMDR Jared Carbazal, en av pilotene i kystvakthelikopteret. Fortalte Times.

Han ble bare sett da helikopteret endret kursen litt for å unngå skyer. Mannen kjente igjen mannens situasjon og fant ham raskt med en bundet fot og viftet med et slags hvitt flagg. Døren til tinnhytta hans ble også revet.

Mannen er nå på bedring.