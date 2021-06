Mens Manchester United-legenden har insistert på at han kan ha spilt for Sveits ettersom Frankrike er forbløffet over Euro 2020, uttrykte Roy Keane og Patrick Vieira Paul Bocas frustrasjon fremfor den beste scenen.

Roy Keane understreket sin frustrasjon over Paul Pogba tirsdag kveld, til tross for at Manchester United-midtbanespilleren viste en spektakulær oppvisning mot Sveits da Frankrike forbløffet over Euro 2020.

Men det utrolige sveitsiske comeback kom tilbake for å gjøre det 3-1 i de siste 10 minuttene med to mål fra Harris Seferovic og Mario Gavranovic for å tvinge ekstra tid.

En Bogba-bug, fra en mystisk playmaker på feil natt, førte til Gavranovics dramatiske skadetid.

Keane uttrykte sin skuffelse over Pok following mon etter det dramatiske siste-16-sammenstøtet, Sveitseren vant 5-4 på straffer.

“Jeg så på målet de ble enige om på tidspunktet for skaden, hvor han var veldig treg på midtbanen. Dette er den biten jeg var kritisk til,” sa Keane til ITV.

“Det virker tøft fordi han har gjort noen fantastiske ting i kveld. Det er ingen tvil om Pauls kvalitet, men det er andre ting, hans modenhet.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. United har alle problemene, han kan spille i to på midtbanen, det kan han ikke fordi han mangler disiplin.

“Han var på sitt beste i Juventus, der han hadde litt mer frihet og kanskje hadde vært omgitt av flere menn og karakterer, de hadde spillere av bedre kvalitet.

Getty Bogba scoret et fantastisk mål mot sveitserne – men kom likevel under kritikk

“Selv i kveld gjør han deg frustrert. For alle de fantastiske egenskapene som går fremover, tror jeg han fortsatt ikke har disiplinen til å være defensiv.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. De beste spillerne gjør det uke inn, uke ut. Paulus gjorde ikke det. “

Keanes gamle erkefiende, Patrick Vieira, var helt enig med kollegaens følelser av landsmannen.

“Jeg er helt enig,” sa han Vieira Som svar på Keane’s kommentarer.

“Når du ser på hans evner, hva han kan gjøre på midtbanen, forventer du mye av ham.

“Hvis han hadde spilt ved siden av Roy, ville han ha vært en annen spiller fordi de trengte noen på ryggen for å legge press på ham og kreve ham.

“Det er frustrerende fordi han kan gi mer enn han kan gi til laget.”

I halvtid sa Keane at Frankrike hadde spilt veldig dårlig og kunne sette sin fot på den sveitsiske midtbanen – 49 år gammel.

Getty Jan Somer var helten for Sveits da han reddet Kylian Mbabanes avgjørende straffespark.

Didier Deschamps superstjerner var de beste – heldigvis for oss hyret United Legend Keane dem.

“En av tingene du trenger i fotball er spenning,” forklarte Keane.

“De ser ikke ut til å ha en appetitt for spillet. De spiller ikke som et lag.

“For all kvaliteten de har, er de to guttene på midtbanen overalt, og spissene henger på kvaliteten at det vil være nok. På dette nivået er det ikke nok.

“Jeg kan spille for Sveits i kveld. Hvis du gir meg tid på ballen, vil jeg fortsatt spille. ”