Mer enn 100 km vandring gjennom de norske øyene: ti pasienters utfordring i kampen mot brystkreft

Hvert år i Belgia rammer brystkreft nesten 11 000 kvinner. Disse kvinnene ser livene deres snudd på hodet og planene settes på vent. Veien til bedring vil være lang og vanskelig. Den ideelle foreningen 100km Beyond har sett for seg en sportslig utfordring for disse pasientene: en hundre kilometer reise gjennom majestetiske landskap. I sin tredje utgave skal ti deltakere demonstrere sine fysiske evner mens de er på tur i Norge.

Utover 100 km er det mange mål. Foreningen ønsker å gjenopprette håpet om et normalt liv for kvinner, som ofte er preget av diagnosens brutalitet og behandlingens alvorlighetsgrad. «Da jeg fant ut at jeg hadde kreft, var det en kald dusj», stoler på Véronique, en av deltakerne i denne tredje utgaven. Foreningen fremmer self-efficacy, som hjelper deltakerne å møte utfordringene i hverdagen med letthet. I vårt samfunn som ønsker å bli mer og mer unikt, har dette prosjektet som mål å skape en sammenheng. Menn trenger å kommunisere og dele erfaringer. Et annet mål for den ideelle organisasjonen er å permanent (og igjen) gi disse jentene en smak av sport. «Jeg var ikke nødvendigvis veldig sporty før jeg ble syk, det er sant at jeg ikke gjorde noen fysisk aktivitet under behandlingen.», innrømmer Véronique, hun følte denne mangelen på fysisk aktivitet. Til tross for en viss frykt er disse ti kvinnene fast bestemt på å presse sine grenser så langt som mulig. «Vi har litt vondt i beinet og lurer på om vi kan vinne»Veronique forklarer.

Å gå er en aktivitet som tar tid. I et samfunn der alt ser ut til å bevege seg i et frenetisk tempo, gir det å gå en ekte følelse av frihet. Når vi går, har vi kontroll. Du kan stoppe ved behov og fortsette fremover. Slik fungerer livet. Etter måneder med trening, vil dekke alle disse kilometerne tillate disse jentene og Véronique «Fullfør et kapittel av livet deres».