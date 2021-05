Mer enn 100 mennesker har signert en petisjon som krever at Marjorie Taylor Green skal utvises fra kongressen

Mer enn 100.000 mennesker krever Marjorie Taylor GreenSletter fra kongress Etter å ha sammenlignet Kovit Mask Order med Holocaust.

Tjenestemannen, som ble valgt fra det 14. kongressdistriktet i Georgia, har støttet sine kontroversielle kommentarer til tross for bred kritikk fra republikanere og demokrater.

Auschwitz Memorial er den siste organisasjonen som oppfordrer Kongressen til å redusere sin farlige retorikk.

Kommentarene fra Green kom med en podcast 20. mai med Christian Broadcasting Network.

“Du vet, vi kan se tilbake på en tid i historien da folk ble bedt om å ha på seg en gullstjerne, de ble absolutt behandlet som annenrangs borgere, i den grad de ble lastet på tog og ført til gasskamre i Nazi-Tyskland. . Dette er misbruket som Nancy Pelosi snakker om, “sa Green.

Fru Pelosis legestøtteprogrammer krever at Representantenes hus bruker gulvmasker. Å opprettholde maskeregelen kommer fra ukjente vaksinenivåer av republikanske lovgivere, Rep. I likhet med Green nekter han å avsløre om han ble arrestert.

De Opprop Har krav på “Kevin McCarthy Marjorie Taylor Green bør avvises. ”Det er for tiden mer enn 112 000 underskrifter. Den ble satt opp av David Weissman, en tidligere tilhenger av president Donald Trump, men har nå blitt en demokratisk velger.

Som svar på fru Greens utenlandske kommentarer, twitret Auschwitz-minnesmerket at folkehelsetiltak som å ha på seg en maske ikke var det samme som den systematiske undertrykkelsen og forfølgelsen det jødiske folket under Hitler hadde.

“Jødene er et instrument for elendighet, ydmykelse, merket med en gul stjerne, isolert i gettoer og myrdet under massakrer, et tragisk tegn på moralsk og intellektuell tilbakegang i diskusjonen om ulike organisasjoner som tar sikte på å beskytte folkehelsen,” skrev de på mikrofonen. -bloggingside.

Seniorrepublikanere, som Ellis Stephanic, den nye presidenten for den republikanske konvensjonen, har erstattet president Liz Cheney og fordømt fru Taylor Greens kommentarer på Twitter.

“Å ha på seg en maske og sammenligne vaksiner med Holocaust undervurderer de viktigste menneskelige grusomhetene som noensinne er begått. Vi må alle samarbeide om å utdanne våre medamerikanere om de ufattelige grusomhetene i Holocaust,” skrev rep. Stephanic.

Representant Kevin McCarthy uttrykte opprør over kommentarene, men tok ikke noen grep for å regulere henne ordentlig. Han twitret at “antisemittisme ikke har noen plass i Amerika.” Han henviste også til loven han foreslo å bringe til huset, og ba “alle kongressmedlemmer snakke med én stemme mot antisemittisme.”

Green støttet kommentarene sine, fjell Uttalelsen sa: «Jeg har aldri sammenlignet dette med Holocaust, bare antisemittisme i de tidlige naziårene. Slutt å mate venstreorienterte medieangrep på meg. Alle bør være bekymret for grupper som støtter terrorister og diskriminering av uforanderlige mennesker. ”

Begjæringen kommer når House Democratic Leadership vurderer muligheten for en representant Alexandria Ocacio-Cortes Arkivert a Kontrollordre Mot fru Taylor Green.

Debatten kom etter flere heftige hendelser mellom lovgivere som så ut til å mishandle sin kollega verbalt i det republikanske partiet i Georgia.

En hendelse, som fant sted tidligere denne måneden, ble først rapportert Washington Post, Fru Green løp mot fru Ocasio Cortes, som gikk bort fra henne, og ropte “Hei Alexandria!”