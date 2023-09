Mer enn 1000 jobber berørt: Colruyt kunngjør oppkjøp av 57 Match- og Smatch-butikker i Belgia

Colruyt Group inngikk torsdag en avtale med Louis Delhaize Groups Match- og Profi-datterselskaper om å kjøpe 28 Match-butikker og 29 Smatch-butikker i Belgia, kunngjorde det fredag. Hvis avtalen godkjennes av den belgiske konkurransemyndigheten (ABC), forventes avtalen å bli fullført i første kvartal 2024.

De 57 butikkene som er berørt (av rundt 80 butikker) av avtalen sysselsetter 1 069 personer og genererte til sammen en omsetning på rundt €300 millioner i 2022. Colruyt Group bekrefter at eksisterende arbeidere vil beholde jobbene sine og forholdene.

De 57 butikkene, «geografisk komplementære til Colruyt-nettverket», vil bli evaluert i løpet av de kommende månedene for å finne den mest passende formelen (OKay, Colruyt, etc.). Utfallet vil spesielt avhenge av størrelsen på butikken, det lokale markedet og kundenes behov.