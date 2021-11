mer enn 150 millioner solgte eksemplarer, selv før de kom til PS5 og Xbox Series X/S

Spillet, som først så dagens lys på PlayStation 3/Xbox 360 og deretter så en PS4/XBox One-versjon (tidligere en PS5/Xbox Series X/S-versjon), fortsetter å tiltrekke seg spillere.

Ingenting stopper Rockstar

Studioet har mye å feire, noe disse svimlende salgstallene viser. I følge de siste resultatene publisert av Take-Two Interactive, Rockstars morselskap, Grand Theft Auto V har vunnet over 155 millioner spillere over hele verden.

Bare denne sommeren ble spillet utsolgt 5 millioner eksemplarer. Ikke verst for et spill utgitt i 2013, som også ble tilbudt av Epic Games Store, og tilbudt i abonnementer på Xbox Game Pass og PlayStation Now. Økonomisk representerer dette mer ennmilliarder dollar i overskudds. Og dette vil sannsynligvis øke enda mer fra mars 2022, når spillet kommer til neste generasjons konsoller.