Mer enn 175 000 forhåndsbestillinger for den tyrkiske elektriske SUV-en er annonsert

Kraftig, men også stolt over å være tyrkisk: Den elektriske SUV-en T10X, det første kjøretøyet til Togg-merket, har vært gjenstand for en flodbølge av forhåndsbestillinger på hjemmemarkedet.

Opprettet i 2018, åpnet det tyrkiske merket Togg de nasjonale ordrebøkene 16. mars for T10X, dens elektriske SUV, og på bare fire timer, ifølge en pressemelding, registrerte det et høyere antall forhåndsbestillinger enn det totale antallet av elektriske. Biler solgt i Türkiye for hele året 2022. Per 27. mars var tallet steget til 177.408 på bare ni dager. Et imponerende tall, spesielt når du vet at du fortsatt må betale 60.000 TL, eller rundt €2.900, som et innskudd som trekkes fra sluttprisen som starter på €47.500.

Dette tvang produsenten til å endre planene sine: den opprinnelige ideen var å organisere et lotteri der de første 12 000 produksjonsautomatene, det vil si de for hele 2023, skulle trekkes ved lotteri, men i møte med denne uventede interessen, tallet steg til 20 000. Trekningen fant sted onsdag The past er live på TRTHabers tyrkiske kanal, og live på Toggs YouTube-kanal.

Toggs administrerende direktør Gürcan Karakaş sa: «De positive tilbakemeldingene vi fikk angående vår første smartbil var overveldende. Det viser ikke bare stoltheten til den tyrkiske befolkningen i å støtte den lokale ekspertisen, men også at en ny generasjon brukere omfavner et nytt perspektiv på mobilitet og måten de samhandler med teknologier.» innovasjon og deres interaksjoner med den. […] Foreløpig fokuserer vi på leveranser til hjemmemarkedet. Dette enestående nivået av interesse for Tyrkia baner vei for vår planlagte introduksjon til europeiske eksportmarkeder i 2024.»

