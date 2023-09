Mer enn 20 milliarder til statsobligasjoner: Vil det belaste offentlige finanser eller redde dem?

Ja. hvor mye ? Nettorenten som staten betaler til abonnenter er 2,81 %. Altså 2,81 % av 20 milliarder: 562 millioner euro, fordelt på belgierne. Det er imidlertid mye penger Dette er lavere enn renten som brukes i de internasjonale markedene som landet faktisk låner fra . Med andre ord: Staten tyr stadig til gjeld for å ta igjen budsjettunderskuddet. Nå koster det å låne penger, selv for stater. Formelen ville være slik at det ville være verdt å låne fra belgierne til 2,81 % rente fra de internasjonale finansorganisasjonene.

Hva vil han gjøre med pengene?

Det vil produsere flere statsobligasjoner enn forventet (mer enn 20 milliarder euro, torsdagens tall). Hva gjør du med disse pengene? Staten har som sagt et konstant behov for finansiering for å kunne jobbe, og den må fortløpende fylle underskuddet, med nedbetaling av gamle lån som har forfalt. Takket være disse 20 milliardene vil du kunne gi fra deg enkelte lån i markedene, eller sikre deg finansieringsbehov for år 2024, for eksempel. Det er gjeldsbyrået som kontrollerer alt dette. For å svare på det innledende spørsmålet: Denne statsobligasjonen vil ikke belaste statens økonomi, men den vil heller ikke redde den. Det er en vinn-vinn-prosess: Borgeren vinner, staten taper ikke penger, og den oppfordrer bankene til å øke renten på spareproduktene sine.

Merk at siste dato for tegning er som følger: hos gjeldsbyrået frem til 31. august, og i bank til 1. september.