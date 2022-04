Mer enn 5500 ukjente virus er funnet i havet

Du vil også være interessert

De RNA-virus Skiller seg fra klassiske virus DNA Der de utvikler seg veldig raskt. Blant oss mennesker forårsaker de sykdommer som spenner fra forkjølelse til influensa Govit-19 Eller til og med ebola. Men de påvirker også planter eller dyr som er verdifulle for oss. Deres eksistens i vårt miljø har vært relativt lite studert. Spesielt i fravær av virus RNA De Strekkode Genetikk – de unike korte forlengelsene av DNA – skiller en art fra en annen.

Imidlertid en analyse i dag Genetisk materiale Innhold i havene avslører tilstedeværelsen av flere tusen tidligere ukjente RNA-virus. Virus er så forskjellige at de dobler antallet biologiske grupper av virus som antas å eksistere. Ohio State University-forskere (USA). Trikset som brukes av mikrobiologer: en jobb Protein Deles av alle RNA-virus. Eller mer presist Å være flau RdRp-en som krypterer den. Fordi dette genet har små forskjeller, hjelper det å skille en type virus fra en annen. Da vises det ikke i andre virus eller celler.

Forskerne studerte en Database Fra RNA-sekvenser Plankton Samlet avTara havreise. Fordi plankton er en vanlig vert for RNA-virus. Omtrent 35 000 prøver fra mer enn 120 forskjellige regioner rundt om i verden. De har også identifisert en sekvens på mer enn 44 000 gener som representerer det virale proteinet de er interessert i.

Et nytt lys i livet

Forskerne fortsatte arbeidet sitt ved å prøve å bestemme det evolusjonære forholdet mellom alle disse sekvensene. Forutsatt at genene er veldig like, er virusene som bærer dem nært beslektet. Takk»Kunstig intelligens Og dybdeanalyse ved bruk av 3D-representasjoner av sekvensstrukturer, som differensierte til 5504 nye RNA-virus. Og øker antallet kjente biologiske grupper av virus fra fem til ti. De tror til og med at de har funnet den தாராவிரிகோடா – En gruppe tilstede i alle hav -, The Manglende link I utviklingen av RNA-virus har forskere søkt i lang tid, og skilt mellom to forskjellige grener av RNA-virus i deres modus Respons.

Dette arbeidet er viktig bare fordi RNA-virus er farlige for mennesker. De er også viktige fordi de kaster lys over utviklingen av livet på jorden. RdRp-genet kan være et av de eldste genene i verden. Det eksisterte lenge før livet trengte DNA.

RNA-virus spiller også en viktig rolle i økosystemer. Ved å infisere alle slags organismer påvirker de miljøet og næringsnettene på kjemisk nivå. De kan ha en rolle å spille for å tilpasse seg havene Global oppvarming. Hvordan havene absorberer og lagrer halvparten Karbon Våre aktiviteter slipper ut i atmosfæren.

Foreløpig vet ikke forskerne hvilke organismer disse nye RNA-virusene infiserer. Brikkene er bemerkelsesverdige Gener De er ufullstendige og spesielt komplekse å forstå. De håper fortsatt å finne ut i fremtiden hvilke typer gener som kan ha forsvunnet og hvordan de utviklet seg over tid. For bedre å forstå hvordan disse RNA-virusene fungerer.