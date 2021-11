Mer enn én av to belgiere kjøper et hus før 31-årsdagen sin

Mens boligkjøp er ganske anekdotisk mellom 18 og 21 år (4,9%), øker det for de i alderen 22-25 (24%) og topper for de i alderen 26-30 (33, 1%). Disse tallene fremgår av en fersk studie av 1006 personer.







av Belga

Publisert 9.11.2021 13:56 Lesetid: 2 minutter



sMer enn én av to belgiere kjøper et hjem før sin 31-årsdag, ifølge en studie av 1005 personer bestilt av TopCompare og utført av Bureau of Profacts. Et annet bemerkelsesverdig faktum, antallet eiere nådde 70,8% av respondentene. Dette gjør Belgia til landet med høyest eierandel sammenlignet med nabolandene.







Dette tallet er høyere i Flandern (74,5 %) enn i Vallonia (66,6 %) og Brussel (63,3 %).

Etter Belgia følger Nederland (69,1 %), Luxembourg (68,4 %), Frankrike (64 %) og til slutt Tyskland (50,4 %).

Mens boligkjøp er ganske anekdotisk mellom 18 og 21 år (4,9 %), øker det for de i alderen 22 til 25 (24 %) og topper for de i alderen 26 til 30 år (33, 1 %). Da synker bare prosentandelen til 31 til 35 (20,4 %), 36 til 40 (8,1 %) og 41 til 50 (6,1 %). Bare 3,3 % av belgierne kjøper eiendom etter 50 år og 14,1 % av de spurte innbyggerne ønsker ikke å kjøpe eiendom.

Kjøp av eiendom er i utgangspunktet gjenstand for et fremtidig prosjekt for paret. Faktisk kjøpte 65 % av eierne sammen med ektefellene sine, sammenlignet med bare 31,3 %. Til slutt kjøpte 3,7 % sammen med et familiemedlem.

For å finansiere eiendommen deres er det viktig å gi et boliglån for nesten ni av ti belgiere (89,7%). Mer enn halvparten av belgierne (56,8 %) sparer mindre enn 21 % av lønnen som en del av kjøpsplanen.