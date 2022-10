Mer enn en halv million ansatte vil se lønnsøkningen sin 1. januar

De fleste ansatte i privat sektor forventes å se lønnen deres øke med 11,59 % neste januar, på grunn av voldsom inflasjon, ifølge et estimat fra SD Worx, et menneskelig ressurser og sosial tillitsselskap. Når det gjelder det endelige forholdet, vil det være nødvendig å vente på indekstallene for november og desember, forsikrer fredag ​​ved Gert Vermeer, tjenesteleverandørens ekspert.

Mer enn 500 000 ansatte, dekket av Joint Commission 200, er involvert. Lønnen deres indekseres hvert år 1. januar. I år var indeksen allerede 3,58 %.

Også andre ansatte vil nyte godt av den årlige sammenligningen i januar. Dette inkluderer mer enn 143 000 arbeidere i hotellbransjen (Joint Commission 302), ca 100 000 i næringsmiddelindustrien (CP 118 og 200), mer enn 96 000 i transportsektoren (140) og ca 55 000 i logistikk (226). Også de vil se lønnen øke i samme proporsjon ved inngangen til året, selv om beregningene er litt annerledes.

Gradvis økning på andre områder

Men i noen sektorer er indikatorene mer gradvise. Eksempelvis justeres lønnen til arbeidere i bygge- og anleggssektoren (Felleskommisjonen 124) kvartalsvis, mens lønnen til pleiepersonell (330) og ansatte i kjemisk sektor (207) – som for eksempel tjenestemenn – justeres iht. pivotindeksmekanismen.

Historiske levekostnader øker

Statistics Office Stabile kunngjorde fredag ​​at inflasjonen steg til 12,27 % i Belgia i oktober. Dette er det høyeste nivået siden juni 1975. Den sentrale indikatoren er også overgått igjen, noe som har ført til en økning i sosiale ytelser og lønn i embetsverket. Det er allerede femte gang på mindre enn ett år, etter desember, februar, april og juli. Nok et overskridelse kan fortsatt skje i år.