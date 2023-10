Mer enn en million euro tas fra belgiske investorer hver måned: «Svindlere bruker alle slags profesjonelle midler»

Financial Services and Markets Authority (FSMA) advarte mandag om at siden begynnelsen av året har nesten €10,89 millioner flyttet fra kontoene til intetanende investorer inn i lommene til svindlere, eller et gjennomsnitt på €1,21 millioner hver måned. For å øke bevisstheten blant potensielle ofre, lanserer den uavhengige offentlige myndigheten en kampanje og tilbyr fem grunnleggende tips.

I 2023 har FSMA allerede mottatt 1403 rapporter om uredelig praksis (fem per dag i gjennomsnitt), en fjerdedel flere enn i fjor i samme periode. Ofre for nettsvindel, hovedsakelig mellom 40 og 70 år – gruppen som generelt har større økonomiske ressurser – blir svindlet for beløp som beløper seg til €17 314 i gjennomsnitt. «Svindlere bruker alle slags profesjonelle midler (e-post, telefonsamtaler, falske annonser på sosiale nettverk, etc.) for å lure ofrene sine,» bekrefter presidenten for FSMA, Jean-Paul Servais. Godt organiserte svindlere oppfører seg i økende grad som ekte bedrifter, med callsentre, grafiske designere og ledere, og er aktive internasjonalt. For å bekjempe dette fenomenet lanserer FSMA en bevisstgjøringskampanje på mandager frem til 12. november, som er basert på en video som viser en svindler som promoterer en «høyavkastningsinvestering» som vil havne «i lommen hans». Bildene er ledsaget av fem tips for å unngå å bli svindlet. Den første er å alltid bekrefte identiteten til investeringsleverandøren som er oppført som selskaper lisensiert til å tilby finansielle produkter og tjenester. Den andre oppfordrer oss til å være på vakt mot «klone»-selskaper, ettersom svindlere ofte misbruker navnet på et velkjent, godkjent selskap. FSMA anbefaler også å aldri investere i en utenlandsk konto, fortsette å kritisere «for godt til å være sant» tilbud og kontakte dem når du er i tvil. READ Råoljeprisene stiger i streik i norske havner