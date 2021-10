“Mer forestilling søkes på lørdag”

På grunn av hans Hyundai (Understreet …) oppførsel i store problemer om morgenen, Teori Newville Jeg klarte å finne løsningen mens jeg passerte Service Park og drømte om ettermiddagen: Takk for tre flotte tider med tre nivåer, inkludert en Ripe På SS5 -demonstrasjonen tok den belgiske sjåføren ledelsen syv sekunder foran Catalonia -rallyet Elphine Evans, Mye over om morgenen.

“Denne ettermiddagen var selvfølgelig bedre enn morgenen!, Teori Newville interessert i RTBFs spesielle utsending til Catalonia Olivier Gaspards mikrofon. Siden det er veldig vanskelig å lage store hull på asfalten, vet vi at vi må være med i spillet akkurat nå. Når vi mister fem sekunder fra den første spesialen, blir vi overrasket over å høre at vi ikke er 100% komfortable og at bilen er understreket for mye. Men i ettermiddag klarte vi å fikse situasjonen. Ingeniøren min overbeviste meg om å gjøre noen drastiske endringer, og det fungerte! Vi fant den beste balansen i bilen og klarte å ta ledelsen i rallyet, noe som er bra. Og jeg har ideen om at det er litt mer forestilling for i morgen. Når det ikke er håp, har vi det ikke bra, vi løper på eggeskall. Selv i ettermiddag var det deler hvor jeg ikke kunne registrere bilen slik jeg ville, så jeg måtte bryte farten av og til, noe som gjorde at vi umiddelbart mistet den dyrebare tienden. Hvis vi kan forbedre alt innen i morgen, får vi en enda bedre dag. Så, når forholdene er tøffe, når veien er skitten og smal, når veien er ren og bred, fungerer bilen vår best, hvor vi faktisk kjører som en krets. Her er vi ikke på nivå med Toyota. I morgen tror jeg at jeg vil tape mindre enn Elfin Evans, men jeg er ikke her for å komme meg ut av bilen, jeg vil bare være på veien. Dessuten vil jeg nyte det siste “ekte” asfaltrallyet til denne fantastiske bilen, fordi vi kommer til å savne det neste år. Det er morsomt, det vokser, det går sakte … dette er hva du vil når du er flyger! I morgen må vi være konkurransedyktige hele dagen. “