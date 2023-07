Mer «freestyle» og «spenning» foran sitt publikum Nafisad Thiam: «Beinhopping er morsommere»

Diyam fra Nafis Han ble nummer to i lengdehopp på Meeting de Liège onsdag kveld, og klarte 6m 47,12cm. Seieren gikk til burundiske Marthe Kola (6m 58).

«Det er godt og vondt i skuespillet mittKommentert av Nafi Thiam. Oppkjøringen var god, men arbeidet i lufta uteble. Jeg tenkte for mye. For mye freestyle! Jeg vil gjøre det bra og noen ganger blir jeg nervøs i stedet for å slappe av. Når det er min styrke, er jeg ikke helt eksponert. Jeg mangler ikke mye! Det er et stort publikum, foran et stort publikum. Den gode nyheten er at jeg ikke kjenner noe i akillessenen. Slik har det ikke vært de siste ukene. Jeg tar det som en øvelse. Ikke noe stress.«

«Det har vært et år med mange endringer og nye ting, fra et sportslig synspunkt og på andre nivåer, jeg må være tålmodig, En dobbel olympisk mester i sjukamp. Vi bygger steg for steg, murstein for murstein, alt er bra! Jeg har lett lenge, jeg vil ikke skynde meg for å gjøre meg klar og være en nikkel i Budapest. Jeg er på et punkt i karrieren hvor jeg må ta et valg. Men jeg tror jeg kan bli veldig god der! Å hoppe på en avsats er veldig gøy. Stemningen er god og publikum er veldig nært!«