Mer nytt F1 2022-spill avslørt

F1 2022, utviklet av Codemasters, er litt under en måned unna lanseringen og forventningene til spillets ankomst er høye.

For å komme i forkant av noen av disse forventningene, har det blitt avslørt litt mer om det «nye» gameplayet til F1 2022.

Det er allerede 1. juli at det nye spillet i Electronic Arts» F1-serie slippes, og det er under utvikling av essensielle Codemasters.

F1 2022 (se her eller her) viser seg å være et ambisiøst prosjekt, og har nå mottatt en ny utgivelse fra Codemasters og Electronic Arts, med en trailer som viser nye funksjoner i spillet.

F1 2022 skaper store forventninger og nedtellingen har begynt. Husk at spillet vil bli utgitt 1. juli på PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One og PC.

» F1 22 lar spillere leve ut Formel 1-fantasiene sine på og utenfor banensa Lee Mather, F1 Senior Creative Director hos Codemasters. » Spillere er glade for å gå inn i den nye æraen av Formel 1 med introduksjonen av nye biler, nye regler og bedre kontroll over løpsdagens tider. F1 22 lar spillere være mer sosiale med venner utenfor kretsen. Den personlige plassen i F1 Life lar spillere vise frem samlingen av biler og tilbehør man må ha, og misunne venner og rivaler.»

Blant de forventede nyhetene kan vi forutse inkluderingen, som vi hadde muligheten til å se her, av Miami Grand Prix. Den nye nordamerikanske banen som er spesialdesignet for konkurranse, vil være tilstede i F1 2022, og er en av de store nyhetene som spillere vil ønske å utforske, uten tvil.

Det har også vært en forbedring av aerodynamikken til bilene for å imøtekomme de nye aerodynamiske reglene, med Codemasters som avslører at fjæringssystemet også har blitt raffinert. I tillegg har hjulenes oppførsel mot underlaget, værforhold og kjørestil også blitt revidert. Dette er spillet som prøver å holde tritt med utviklingen av ekte dekkteknologi.

Spillere vil kunne oppleve F1 Sprint og oppslukende løpsdagsøyeblikk som formasjonsrunder, safety car-øyeblikk og pit-stopp. I mellomtiden tilfører Pirelli Hot Lap med åtte superbiler en ny dimensjon før handlingen varmes opp på banene denne sesongen.

Også verdt å merke seg er det adaptive AI-systemet som F1 2022 implementerer, som vil hjelpe spillere med å tre inn i skoene til deres virtuelle drivere. Dette systemet tilpasser spillopplevelsen til spillerens ferdighetsnivå, og skaper konkurrerende løp som er kompatible med deres evner. På den annen side har treningsprogrammene blitt forbedret, noe som oppmuntrer spillere til å bli bedre kjent med kretsene og lære å mestre dem.

F1 Life er det nye sosiale knutepunktet for spillere for å vise frem samlingen av superbiler, tilbehør, utstyr og trofeer. Karaktertilpasning i spillet strekker seg utover banen med merkeklær og tilbehør som spillere kan samle gjennom utfordringer i spillet, Podium Pass, en merkevarebutikk og en butikk i spillet. Når spillere kommer inn i spillet, starter de i deres personlige hub, som også fungerer som en flerspillerlobby, som gir tilgang til avatarer og vennesamlinger.

Med Immersive og Broadcast-moduser på løpsdagen vil spillere kunne få en mer rå eller kinoopplevelse av racing, og appellere til spillere som vil ha alle detaljene og tilhørende innsats, så vel som spillere som foretrekker en mer filmatisk.

Tilbake i F1 2022 vil det også være en karrieremodus med muligheten til å skape vår regjeringstid i Formel 1, som strekker seg over 10 år, med funksjonalitet for to spillere.

Bemerkelsesverdig er også inkluderingen av VR for PC-spillere og flerspiller, inkludert delt skjerm uten nett.

F1 2022 slippes 1. juli 2022, akkurat i tide til Lenovo British Grand Prix FORMULA 1 2022, på PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One og PC. Spillere kan imidlertid forhåndsbestille F1 2022 Champions Edition for ekstra innhold og tre dagers tidlig tilgang.