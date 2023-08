Mercedes AMG-GT, den mest allsidige GT

Mercedes-Benz AG – Kommunikasjon og markedsføring/Mercedes-Benz AG



Nyhet – Med tilgang til firehjulsdrift og en 2 + 2-konfigurasjon utvider andre generasjon AMG supersportsbil omfanget.

Andre generasjon av sportskupéen blir fortsatt designet i Affalterbach Mercedes AMG-GT er mer utviklet enn silhuetten ønsker å antyde. Ni år senere holder linjene samme tema med bakluken og endeløs frontpanser, men formene er mer muskuløse. Fronten har en stor AMG-grill krysset av vertikale stenger og luftinntak i endene. Aerodynamikk, med forbehold om spesiell oppmerksomhet, drar stor nytte av konkurrentenes bidrag.

Foran går den aerodynamiske leppen, sideterskelene, den bakre diffuseren og den bakre spoileren inn i fem nivåer for å bringe bilen til bakken avhengig av modus og hastighet. Dette er åpenbart: den nye generasjonen AMG-GT drar nytte av en akselavstand forlenget med 2,70 m, mens lengden øker med 180 mm for å nå 4,72 m. Den nye kupéen er 50 mm bredere og 70 mm høyere (1,35 i stedet for 1,28 m) for å nå 1,98 m. Konklusjon: AMG-GT kan passere coupé-versjonen av AMG-SL som ble lansert i fjor og deler mange tekniske komponenter, spesielt aluminiumsplattformen. Kupéen er 20 mm lengre enn roadsteren, men bredere. I likhet med SL har GT fire seter. Riktignok er baksetene en del av tilleggsprogrammet og er egentlig bare en justering.

Med SL deler GT kupeen og spesielt dashbordet og spesielt den sentrale vertikale hyllen som rommer den digitale instrumentskjermen og multimediasystemet.

Under panseret finner vi ikke overraskende en AMG twin-turbo 4-liters V8. Den er tilgjengelig i to versjoner: AMG 63 med 585 hk og AMG 55 med 476 hk, begge assosiert med en AMG 9-trinns automatkasse. Begge disse versjonene når 100 km/t på henholdsvis 3,2 sekunder og 3,9 sekunder. Mercedes har annonsert en egenvekt på 1.970 kg for sin nye sportsbil, en første, med 4Matic + firehjulsdrift og firehjulsstyring.

Den nye AMG-kupeen ble lansert i første halvdel av 2024, og får allsidighet, tydelig rettet mot Porsche 911-kunder. To beltestoler kan tippes med en knapp for å øke lastekapasiteten.