Mercedes-AMG One slår Ferrari på hjemmebane!

Mercedes-AMG One legger til en ny rekord på listen sin ved å oppnå en sprø runde for en produksjonsbil i «Temple of Speed» i Monza!

Mercedes-AMG One har slått en bilrekord i produksjonslovlig bilproduksjon, denne gangen på den ikoniske modellen Monza krets.

kallenavn Speed ​​​​tempel (Temple of Speed) Med god grunn fullførte AMG One en runde der På 1’43»902legger til et annet spor til rekordlisten hans.

Et ekte «monster».

Tidligere rekorder for en umodifisert produksjonsbil er litt grumsete, men enighet ser ut til å ha blitt funnet med den Ferrari 488 Pista måler 1’55»6.

mest kjent for én person, Den utkonkurrerer ekte racerbiler Siden den beste tiden på banen, skapt av Mercedes-AMG GT3, er 1’47»153.

Enda mer imponerende er at tiden ikke er det Ikke langt fra Formel 1 Toro Rosso STR12 av Carlos Sainz som fullførte runden på 1’38’53.

Mercedes-AMG delte nyheten i et Instagram-innlegg, og bekreftet at Mercedes-AMG GT3-føreren og ambassadøren Maro Engel hadde satt rekorden på den italienske banen.

Han er også rekordholder for en produksjonsbil i den nordlige sløyfen på Nürburgring med samme bil.

Så reiser den ene Nürburgring på 6’35»183 på sporets lange format, og 6’30»705 for den kortere versjonen.

utover selve postene, Det er måten å imponere på. På Nürburgring var den 8 sekunder raskere enn Manthey Racing Porsche 911 GT2 RS, og på Monza, Den slo tiden til 488 Pista med mer enn 10 sekunder.

Det er ingen video (ennå) som skal følge rekorden på Monza, men vi håper den blir tilgjengelig snart for det som viser seg å være en virkelig banebrytende bil.

«racerbil»

med sin motor En turboladet 1,6-liters V6-motor avledet fra F1-bilen De fire elektriske motorene fungerer i tandem. Den ene yter 1.063 kombinert hestekrefter.

Den ultraresponsive motoren er koblet til en 7-trinns automatgir, og fjæringen er et multilink-oppsett på begge aksler.

Det er svært sannsynlig at for denne rekorden på Monza, Mercedes-AMG One Den settes i Strat 2-modus, som senker bilen (-37 mm foran, -30 bak), stivner fjæringen og slipper løs all kraft.

Engel måtte imidlertid klare å bremse og starte på nytt for å sikre at han alltid hadde nok reserve sin hybridmotor For å komme ut av svinger og akselerere i rette.