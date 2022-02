Mercedes avslører to versjoner av AMG EQE

Som med andre produsenter, fremtiden mercedes elektrisk. Dette betyr ikke slutten på sport for det tyske merket! Etter noen måneder med EQS, en filEQ Han ble avvist i tur og orden hos AMG. Det er to varianter, 43 4MATIC og 53 4MATIC+.

Som en påminnelse tilbyr den klassiske EQE for tiden en 350-versjon med en 215 kW, eller 292 hk, motor. AMG-er har rett til å bruke to motorer, en på hver aksel. For 43-eren drar disse motorene nytte av AMG-anmeldt tuning og kontroll. Den akkumulerte effekten er 350 kW eller 476 hk og maksimalt dreiemoment er 858 Nm og det tar 4,2 sekunder å gå fra 0 til 100 km/t.

53 har rett til spesifikke AMG-motorer, for eksempel tilpassede spoler og plater. Målet: å få mer kraft og høyere motorturtall. Og så annonserer 53 460 kW, eller 626 hk … og til og med 505 kW, eller 687 hk, med den valgfrie AMG Dynamic Plus-pakken. Maksimalt dreiemoment varierer fra 950 til 1000 Nm! Fra 0 til 100 km/t krever 53 3,5 sekunder, og den tjener en tidel med pakken.

Vær imidlertid forsiktig med å få et tilstrekkelig ladenivå for å dra nytte av maksimal effekt, som også avhenger av kjøremodusen som er valgt med AMG Dynamic Select. For eksempel i hvilemodus er det 80 % kraft. Og det synker til 50% med isinnstillingen. At det er en motor på hver aksel gjør det mulig å få firehjulsdrift, med dreiemomentfordeling som varierer ufravikelig etter situasjoner og forhold. AMG-er har luftfjæring og justerbar adaptiv demping. Bakhjul er også standard. Det gir smidighet til maskiner som veier 2,5 tonn tomme!

Begge versjonene har samme batteri, med en nyttig kapasitet på 90,6 kWh. Autonomi er nødvendigvis påvirket av høyere makter. 43 annonserer mellom 462 og 533 km, og 53 fra 444 til 518 km. Ved likestrøm kan ladeeffekten komme opp i 170 kW. I vekselstrøm er den henholdsvis 11 kW, 22 kW i opsjonen.

Utseendemessig finner vi AMG Lines estetiske pakke allerede på tilbud på 350. De «ekte» AMG-ene vil bli gjenkjent på deres spesielle grill, som er utstyrt med vertikale stenger. Om bord har flatpanelrattet AMG-knapper som gir tilgang til viktige kjøreinnstillinger. Den sporty atmosfæren skapes av karboninneslutninger og røde sømmer. Instrumentpanelet “Hyperscreen” med den gigantiske skjermen i midten og skjermen vendt mot passasjeren, forblir valgfritt.