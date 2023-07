Mercedes eCitan: hvor mye koster stjernemerkets nyeste verktøy?

Vi testet eCitan, det nyeste verktøyet fra Mercedes. Med sine tre seter og et fotavtrykk på 3,62m3 (for L2-modellen, den største versjonen), har nye eCitan gode argumenter. I Frankrike har den vært tilgjengelig for bestilling siden mai 2023 for 33 805 euro komplett uten moms i sin første utgave. Den finner sin plass i det elektriske utvalget av Mercedes-Benz SUV-er sammen med sine to storebrødre: eVito og eSprinter.

eCitan: et lite nyttekjøretøy designet for sentrum

Det er ikke lenger noen tvil om at elektrifisering nå er kjernen i Mercedes strategi og forsyningssektoren er intet unntak. eCitan er den tyske produsentens tredje elektriske kjøretøy. Fra de første svingene på hjulet bekreftes dette: eCitan er det En morsom liten lastebil å håndtere, et kjøretøy som muligens er designet for små leveranser i sentrum. For et nyttekjøretøy er vi positivt overrasket over dets flyt og manøvrerbarhet.

I eCitan finner vi samme base som i Renault Kangoo Van. Begge kjøretøyene Produsert i samme fabrikk, i Maubeuge, i Hauts-de-France. Et anlegg hvor mange modeller av ulike merker presenteres på produksjonslinjene: Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, E-Citan og Nissan Townstar. Center of Excellence for lette nyttekjøretøy. Med sine 122 hestekrefter og 45 kWh batteri er eCitan Med en rekkevidde på 284 kilometer I den blandede økten WLTP. I testing ser dette ut til å være bekreftet.

Han burde 38 minutter å lade opp miniverktøyet fra 0 til 80 % Med den valgfrie 75 kW CC3 superladeren installert. Den elektriske versjonen av Citan har samme nyttelast som den konvensjonelle modellen, og det er ganske gode nyheter for profesjonelle. Ganske tynne hjulbuer lar deg gå ombord på flyet før 544 kg for den lange versjonen og 722 kg for den ekstra lange versjonen. Litium-ion-batteriet er plassert i den nedre delen av kroppen. Den er beskyttet mot kollisjoner.

To kjøremoduser og tre restitusjonsmoduser

Gjennom de vakre veiene i Chevreuse-dalen tilbakela vi hundre kilometer på en blandet løype. Mulighet til å teste to lastebilkjøringsmoduser: bekvemmelighet og økonomi. Som ofte er tilfellet, er den første standard kjøremodus. Den andre setter hastigheten til 110 km/t, dreiemomentet til 200 Nm og effekten til 55 kW. Forskjellen mellom disse to kjøremodusene er knapt merkbar. I hvert fall med tanke på følelsen på veien. Du kan knapt føle den ekstra kraften i hvilemodus.

eCitan tilbyr tre gjenopprettingsmoduser. de D, D+ og D-. I denne rekkefølgen er D-modus standard, også kalt » kjøring », for kjøreadferd som ligner på den termiske versjonen. D+er cruisemodus For en komfortabel og forutsigbar kjørestil, ifølge produsenten. Til slutt heter D-, min favoritt, » Enkel pedaldrift Og det er lov Fin akselerasjons- og retardasjonskontroll. Restitusjonsmodus velges på girspaken.

Hva er forskjellene med sin fetter Renault Kangoo Van?

Svært nær den 100 % elektriske versjonen av Renault Kangoo Van, har Mercedes lagt sitt preg på eCitan. Mer komfort og sikkerhet i tillegg til bruk av informasjonsteknologi med MBUX (Mercedes-Benz brukeropplevelse). MBUX tilbyr et intuitivt betjeningskonsept gjennom en 7-tommers berøringsskjerm eller berøringskontrollknapper på rattet. finner vi spesielt«stemmeassistent» Hei Mercedes På den annen side har V.I Innvendig er det ingen tvil: Vi er inne for en fordel. de Slitesterk plast har forrang over visuell fingerferdighet.

Som ofte har Mercedes-Benz satt sikkerhet i sentrum av eCitan-prosjektet i forlengelsen Et komplett utvalg av Førerassistentsystemer For å gjøre livet enklere for sjåføren i mange situasjoner. Stjernemerketeknologier gjør det for eksempel mulig å overvåke Trafikk og miljø ved hjelp av radarsensorer og kameraer. Om nødvendig kan de Gi advarsler og grip inn for å hjelpe sjåføren. Bilen analyserer også føreradferd med Attention Assist.

Den 100 % elektriske Renault Kangoo Van er utstilt kl 33.600 euro eksklusiv skatt imot 33 805 euro eksklusiv avgifter for Mercedes eCitan. Nesten samme budsjett med mer avansert utstyr og mer avansert teknologi fra Mercedes side.

