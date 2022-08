Mercedes fordel i Belgia?

FIAs tekniske direktiv om fleksible plattformer bør øke Mercedes sine sjanser mot Ferrari og Red Bull.

Silver Arrows har gått glipp av starten av 2022-mesterskapet, og sliter med bump-fenomenet som har plaget de fleste lag.

Noen konkurrenter har imidlertid bekjempet denne oppførselen ved å spille på fleksibiliteten til den flate bunnen, inkludert Red Bull Racing og Scuderia Ferrari.

Så Toto Wolff har trukket oppmerksomheten til FIA på tolkningen av disse forskriftene og lovgiveren har utstedt et teknisk direktiv, hvis anvendelse er utsatt to ganger, men som vil bli tatt i betraktning under neste Grand Prix i Belgia . Kontroller kjørehøyden i bevegelse ved hjelp av sensorer.

«Det blir interessant å se hvordan hierarkiet utvikler seg på spaet, Observerer den østerrikske sjefen. Siden vi ikke lenger kan bruke mykt underlag, vil våre konkurrenter bli tvunget til å innta en kroppshøyde som ligner vår. »

«Vår utvikling hos Mercedes har fått oss til å vinne to eller tre tiende, Han nevner. Ferrari og Red Bull kan tape noen tideler i andre halvdel av sesongen, noe som vil sette oss tilbake i konkurransen. »