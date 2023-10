Merchants of Pain på Netflix: Hva er sannheten om denne sprø filmen med Emily Blunt i hovedrollen? – kino Nyheter

Endelig tilgjengelig på Netflix, Merchants of Pain er løst inspirert av et føderalt søksmål mot et farmasøytisk selskap anklaget for aktiv deltakelse i opioidkrisen i USA.

Opioidkrisen er en av de største helsekatastrofene i USA de siste årene. Flere filmer og serier behandler dette emnet ofte glimrende.

Merchants of Pain, som kom til Netflix med fanfare, takler det samme problemet. De første minuttene ga oss beskjed om at David Yates» nye produksjon ikke vil fokusere på Sackler-familien og OxyContin, men på et annet farmasøytisk selskap anklaget av myndighetene for å delta aktivt i denne helsekrisen. Fordi mange av dem har brukt uærlige metoder for å berike seg selv.

Inspirert av en sann historie

Hvis Merchants of Pain er inspirert av en sann historie, er navnene endret. Lonafen, «mirakel»-stoffet som markedsføres av Emily Blunt og Chris Evans, heter faktisk Subsys. Men det samme produktet: fentanylspray, som skal brukes under tungen, trenger raskt inn. Når det gjelder Janna, det farmasøytiske selskapet som produserer det, er det faktisk Insys Therapeutics. Grunnleggeren, John Kapoor (spilt på skjermen av Andy Garcia), ble arrestert i 2017 og siktet for svindel.

Netflix-filmen er basert på boken skrevet av journalisten Evan Hughes Et hardt salg, som var resultatet av en undersøkelse publisert i New York Times. Forfatteren forklarer spesifikt hvordan Kapoor ansatte mange kvinner i 20- til 30-årene for å gå fra dør til dør.

Smertehandlerne viser godt teknikkene som brukes til å selge subs: å overtale leger til å skrive ut medisiner i bytte mot penger og invitasjoner til konferanser, for så å oppmuntre dem til å gi sprayen til ikke-kreftpasienter (til tross for at den er ment utelukkende for ham), osv. .

Karakterene spilt av Emily Blunt og Chris Evans representerer, om ikke bokstavelig talt, systemets hykleri. Noen ansatte i Insys tipset faktisk FBI, som gjorde at selskapet ble dømt og satt i konkurs.

Når det gjelder sjefen hennes John Kapoor, ble han dømt til 5 og et halvt års fengsel i 2017 før han anket. Mannen er for tiden fengslet i et fengsel i Minnesota, men vil ikke sone hele straffen…