Merkel oppfordrer tyskerne til å støtte valg av partiets etterfølger Angela Merkel

Angela Merkel brukte sitt mest alvorlige inngrep i å bestride valget, som kan være hennes siste tale i det tyske parlamentet.

Den avtroppende presidenten advarte etter det føderale valget 26. september om muligheten for å inngå en allianse med det sosialdemokratiske partiet (SPD) og de grønne venstre-venstre Die Linke for å styre landet.

“På spill er de virkelige økonomiske og skattemessige avgjørelsene som vil bestemme fremtiden til landet vårt og antall jobber,” sa Merkel og la til at bare Armin Lashed fra hennes Kristelig demokratiske union (CDU) er i stand til å skape “en moderat regjering som vil lede landet vårt inn i fremtiden. “

Lachet har en stjerne Har sunket dramatisk de siste ukene, Med en meningsmåling utgitt tirsdag som spår at CDU vil falle under 20% for første gang i Tysklands etterkrigshistorie. Fremhevet i denne kampanjen av SPD, visestatsminister og finansminister, Olaf Scholes leder valget Over 25%.

Merkel brukte talen sin til å kritisere Scholes, som brukte begrepet “marsvin” for å beskrive de som ble vaksinert mot Govt-19. På et kampanjemøte lørdag oppfordret SPD -kandidaten folk som ikke har blitt vaksinert til å få vaksine mot viruset, og sa “marsvin” som ham selv har vist at vaksiner er trygge.

Merkel sa at analogien var “omvendt”: “Ingen av oss er marsvin, ikke Olaf Scholes eller jeg,” sa han til Bundestack tirsdag.

Scholes svarte at han måtte slå folk for å bli vaksinert “tilfeldig, avslappet, med en spøk som du kan le av.”

“Hvis noen ikke vil få vitsen, i stedet for å provosere oppstyr, kan det være enda mer med det faktum at nylige meningsmålinger ikke gir dem mye å le av,” la Scholes til.

Tyskland, som henger etter andre store europeiske land som Spania, Frankrike og Storbritannia, har fullstendig vaksinert 61,4% av befolkningen mot regjeringen.

Sholes takket senere kansleren for arbeidet hans under epidemiene og lovte å prioritere kampen mot barnefattigdom og presse på for et rimelig liv og en bærekraftig pensjon.

Merkel sa at hennes styreform generelt hadde hevet seg over partipolitiske kontroverser og tiltrukket vitser fra andre lovgivere for hennes diskriminerende inngrep.

“Kjempeflott, for et oppstyr!” Hun svarte. “Jeg har vært medlem av den tyske forbundsdagen i mer enn 30 år. Hvis ikke her, hvor skal vi diskutere spørsmål som dette? Dette er hjertet i vårt demokrati.”