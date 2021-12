Merkelig mumieoppfinnelse bygget i Peru

Dette er en uvanlig tilstand for mamma. Helt bygget, med hendene foran ansiktet, en som nylig ble oppdaget på det arkeologiske stedet Kajamarkulla nær Lima, er 800 til 1200 år gammel. Så den ble gravlagt før inkaenes tid.

Med tanke på sin posisjon er arkeologer unike i Kazamarkulla de l’Université Mayor de San Marcos de Lima Jeg tror ikke mannen opprinnelig var fra området. Han måtte heller gjøre Fra høye Andesfjellene , Dette begravelsesritualet er over. Så selv om han dør langt hjemmefra sies han å bli begravet i henhold til ritualene i kulturen hans.

Beskyttelsesnivået er spesielt eksepsjonelt, og det er sjelden å finne slike mumier på dette tallrike arkeologiske stedet. Mamma hvilte, sittende på en kjegleformet grop 1,4 m under bakken, krøllet sammen for seg selv og bundet med strikkede tau. Han var 18 til 22 år gammel da han døde.

“Denne typen stammebegravelse er vanlig, bortsett fra i de avsidesliggende delene av Andesfjellene i Amazonas-regionen, hvor restene kan ha kommet fra Sierras i Lima-dalen.” ULBs arkeolog Peter Ekhout sa. For Science og Avenir Magazine .

I følge de første elementene nærmer forskere seg døden Andinsk kultur Sasila. Men karbon-14-datering har ennå ikke funnet sted for å date mumie bedre. Oppdagelsen i slutten av november kom imidlertid overraskende på teamet fordi målet deres ikke var å finne mumien der. Faktisk er kirkegården ikke en kirkegård, men et torg midt i byen, noe som gir den et mer eksepsjonelt preg.