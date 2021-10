Merkelige radiobølger fra Melkeveien overrasker forskere

Forskere er interessert i en ny studie publisert i The Astrophysical Journal. Ifølge forskerne i studien er det ikke kjent nøyaktig hvor de ukjente strålene fra sentrum av Melkeveien kom fra. Enda mer overraskende oppfører disse bølgene seg helt uregelmessig, det vil si at de er av og på uten synlig synkronisering.

“Den merkelige egenskapen til dette nye signalet er at det har en veldig høy polaritet, noe som betyr at lyset svinger i en retning, men den retningen roterer over tid,” sier Zideng Wang, fysikkstudent ved University of Sydney. Og så dukket opp igjen. Denne oppførselen er uvanlig. Det forsvant over natt, mens det varte flere uker i våre tidligere observasjoner, ”bekrefter Tara Murphy, medforfatter av studien.

Så forskere tror at de har oppdaget “en ny type stjerneobjekt”. “Vi har aldri sett noe lignende,” fortsetter Jiden Wang.

Mens han ventet på å finne ut mer, ble dette stjerneobjektet døpt “ASKAP J173608.2-32163”. De to andre laboratoriene vil nå bli utforsket for å avdekke mysteriene for driften.