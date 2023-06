Messi kommer ikke tilbake til Barca: «Jeg bestemte meg for å dra til Miami»

jeg erionel Messi vil fortsette sin karriere i MLS! Etter utløpet av kontrakten i PSG kunngjorde argentineren onsdag at han vil bære fargene til Inter Miami i USA. Major League Soccer-laget er medeid av den tidligere England-kapteinen David Beckham og ble grunnlagt i 2018, og spilte sin første sesong i MLS to år senere. Miami sparket nylig Beckhams tidligere lagkamerat fra Manchester United og Three Lions, Phil Neville, som trener. Klubben ligger for øyeblikket sist (15.) i Eastern Conference.

Et skikkelig slag for Barca-fansen som håpet at den syv ganger Ballon d’Or skulle komme tilbake til klubben i sommer. Ifølge avisen L’Équipe var den katalanske klubben Messis prioritet, men overgangen ville ha falt på grunn av mistillit til president Joan Laborta. Bortsett fra Barcelona, ​​har Messi bestemt seg for å ignorere et spennende tilbud fra Al-Hilal-klubben i Saudi-Arabia, da han ikke ønsker å bosette seg i Gulfen, ifølge den franske dagsavisen.