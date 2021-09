Mesterne ble kronet da den norske racersesongen tok slutt

Justin Montek tok ledelsen på den 41. omgangen og danset gjennom de lappede bilene og kjempet med Wisconsin -sjåføren Bryson Bennett for å fange Bob Iverson -monumentet på Norway Speedway Dickinson County Fair på fredag.

Seiersmarginen for Montek er slank – .041 sekunder.

Mestere ble kronet i alle kategorier. Blant dem er Green Bay, Wisconsin’s Chad Butts (sen modell), Norges Joey Pontprint (Superstock), Marion, Wisconsin ‘BJ Shonek (lagerbil), Kingsfords Brent Parklind (sportsbil), Hermansville’s Dean Belgmore (4). Inkluder. (Tilskuereliminator).

Montic startet den 12Th 19-bilen viet tiden sin til feltet og tålmodig tidlig. Appletons polisitter Mike Reichenberger ledet det meste av den tidlige aksjonen og begynte å møte forsinket trafikk gjennom runde 15.

Etter noen tidlige gule kuttet Montek seg til 3R.D. Runden ble motorisert til andreplassen etter 35 og to runder rundt Scott Stancina. Montek Reisenberger har 59 seter igjen.Th Coleman jobbet frem til introduksjonen av racingprodukter, 2nd Midway Point for arrangementet og Gleason holdt hotshoe innen slående avstand da Montek krysset trafikken i lobbyen. Noen ganger har de siste 30 rundene tillatt Bennett å sette seg fast i trafikken og stenge Monteiks bakre støtfanger. Da lederne krysset brikkene, ga Bennett håp om seier om en bil som stoppet nedbremsingen. Tredje generasjons racer kom imidlertid på mindre enn en tiendedel av et sekund for å vinne og endte på andreplass.

Butts, som allerede hadde avsluttet banetittelen (lagkjøring med Mike de Angelo) tok tredjeplassen. Tidligere banemester Dan Lindsley og Stancina endte på henholdsvis fjerde og femte.

Anthony Schiffelbeen, som toppet Superstock, mottok trøsteprisen-stoppet Bondprint i malerhandler-thrilleren, der han kjente det tredje funksjonsflagget for Shipfeelbeen-sesongen. Pontbriand mottok hjemmeløperkurs, etterfulgt av Tony Vendor, Kevin Pietersen og Nick Anderson.

Ferdig Schmidt fra Wisconsin vant det grønne flagget på hovedarrangementet i Spread Eagle -vinnerdivisjonen og Shonek vant sin andelsbilsporetittel. Brent Parklind fra Kingsford vant krigen og slaget. Den tidligere banemesteren vant sportsbilfunksjonen og ble dermed mester i de tøffeste poengkampene.

Dean Belmore fra Hermansville, som ble tvunget til å passe med et flatt dekk midt i løpet, endte på niende. Det var nok til at han tjente 4 banger -titler. Brent Ayotte vant høydepunktsløpet.

Dickinson County Racing Association vil takke fansen, løpsteamene og de ansatte for deres vellykkede 2021 -kampanje.

Besøk vår hjemmeside norwayspeedway.com Og siden vår på Facebook for mer informasjon om banketter, off-season regler møter og annen informasjon eller e-post ostermannjohn@hotmail.com.

Etnisk sammendrag

Pink Coca Cola Super Late Model Feature – Justin Montek, Gleason, WI; Bresson Bennett, Nina, WI; Chad Butts, Green Bay, WI; Don Lindsley, Vulcan; Scott Stancina, Kingsford; Mike Reichenberger, Appleton, WI; Jason Wells, Kingsford; Greg Hayes, Manitowoc, WI; Danner Kelly, Wacida; Wyatt Spade, Norge; Bruce White, Kingsford; Cory Goodware, Iron Mountain; Mike Landon, Vulcan; John Asterman, Norge; Scott Bolster, Marquette; Robbie Iverson, Escanaba; Brian Monday, Appleton, WI; Dean Warda, Vulcan; Ryan Hood, Niagara, WI

Varme 1) hette; Mandag 2) Reisenberger; Wells

Line – Hayes

Quick Time – Butts, 14.354

Auto Value Superstock Feature – Anthony Schiffelbeen, Pembain, WI; Joey Pontprint, Norge; Tony Vender, Kingsford; Kevin Peterson, Marinette, WI; Nick Anderson, Menomini; John Comb, Menomini; John Matia Jr., Norge; Todd Maggie, Sand; Jeremy Yelle, Quinn; Kelly Law Count, Adelstein, WI; Andy Gervic, Norge; Mark Pabloni, Iron Mountain; Tim Schultz, Vulcan; Destiny Bullard, Marquette; William Wiley, Isming; Rodney Hofkorn, Norge; Shane Krueger, Kaka Unana, WI

Heat 1) Maggie; Publoni 2) Leverandør Gervichtash – Pont Bryant

Quick Time – Comp, 15 841

141 Auto Sales Stock Car Feature – Todd Schmidt, Spread Eagle, WI; Travis Hallizer, Menomini; Gary Tham, Aurora, WI; Grayson Gratulerer, Little Swamiko, WI; Bond Bryant

Heat 1) Zachary Grans, Kingford; Preston Weddell, Grivitz, WI 2) Nick Krohler, Appleton, WI; Hallizer

Quick Time – Gratulerer, 18.002

Keynes Sports Sport Truck Feature – Brent Parklind, Kingsport; Brad Parklind, Kingsford; Andy Secrist, Firenze, WI; Cody Vander Ring, Freedom, WI; Andrew Rose, Appleton, WI

Varme 1) Rose; Bot Johnson, Isbeming 2) Brent Barklind; Brad Parklind

Raskeste tid – Brad Parklind, 16.402

MC Signs & Graphics 4 Banker Feature – Brett Ayode, Hermansville; Alex Belmore, Hermansville; Trevor Chronic, Feythorn; Garrett Coach, Okondo, WI; Elliott Reid, Feythorn

Varmer 1) Zac Casta, Vulcan; Gulrot Strokota, Vossov, WI 2) Owen Eichmeyer, Powers; Cassandra Freeman, Niagara, WI

Spectre Eliminator – Jim Chartrey, Kingsford