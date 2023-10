Meta begynner å rulle ut generative AI-verktøy til alle annonsører: 4. oktober 2023 kl. 17.27

Sosiale mediegiganten Meta Platforms sa onsdag at de har begynt å rulle ut generative verktøy for kunstig intelligens (AI) som kan lage innhold som bildebakgrunn og skrevet tekstvarianter for alle annonsører.

Selskapet begynte å teste disse verktøyene i mai, og ga tilgang til en utvalgt gruppe annonsører i en «lekeplass». Disse verktøyene vil være tilgjengelige i Meta Ads Manager og vil bli fullstendig lansert neste år.

Lanseringen markerer Facebook- og Instagram-eierens første forsøk på å integrere generativ AI-teknologi i produktene sine, slik at den kan gruve store lagre av tidligere data for å generere nytt innhold som prosa, kunst og programvarekode.

I forrige uke sa selskapet at bedrifter snart vil kunne bruke kunstig intelligens for forretningsmeldinger på Messenger og WhatsApp for å samhandle med kunder.

Metas AI-produktportefølje inkluderer språkmodellen «Llama 2» og en AI-chatbot kalt Meta AI som kan generere tekstsvar og fotorealistiske bilder. (Rapportering av Zaheer Kachwala i Bengaluru; Ytterligere rapportering av Katie Paul; Redigering av Shailesh Kuber)