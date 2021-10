“Meta”, det nye navnet på morselskapet til Facebook, ble annonsert under presentasjonen av metaverset

Facebook-president Mark Zuckerberg kunngjorde torsdag at morselskapet nå vil hete Meta, for bedre å representere alle dets aktiviteter, men navnet på de ulike nettverkene vil forbli uendret.

Grunnleggeren av det gigantiske teknologiselskapet, anklaget for å sette profitt foran mennesker varsler Mange av de valgtedød“-“bak – på den andre siden“På gammelgresk – for å bevise eksistensen”Alltid mer å byggeDermed vil Meta samle de sosiale nettverkene Facebook, Instagram, Messenger og Whatsapp, samt virtual reality-brillene Oculus.

“dødpåpeker også au metaverse, a “metaunivers“Standard der du kan bevege deg fritt rundt med avataren din, noe som ligner den virtuelle verdenen til Ready Player One (Ernest Kleins roman, tilpasset i en Steven Spielberg-film), som Facebook planlegger å utvikle sammen med store videospillspillere, Som Tencent (Fortnite). Dette begrepet “metavers” Den kommer fra cyberpunk science fiction-romanen «Virtual Samurai» (Snøkrasj), skrevet av Neil Stephenson på begynnelsen av 1990-tallet.

“Vi har lært mye ved å møte mange problemer”, sa Facebook-skaperen, og mente at det var på tide å lære leksjonene Bygger neste kapittel. Denne kunngjøringen kom halvannen time etter at «metaverse» ble introdusert. Ifølge ham representerer metaverset fremtiden til Internett, etter datamaskiner og mobiltelefoner, hvor publikum vil kunne samhandle, jobbe eller underholde via teknologier (augmented reality-briller, virtual reality-headset osv.). Metaverset presenteres derfor som fremtiden for sosial kommunikasjon via digital teknologi, via virtuelle og utvidede virkeligheter.