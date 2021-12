Meta (Facebook) mister kryptosjefen Diem og Novi i fare?

død i alle dens former – Det får deg sikkert til å lure på om Facebooks kryptovalutaprosjekt ikke er forbannet. Libra Project, nå Diem, så en En ren løper umiddelbart etter kunngjøringen i juni 2019. Etter to og et halvt år ser det ut til at ting har stoppet opp. En situasjon som ville fått David Marcus til å forlate skipet?

David Marcus forlater Facebook Novi ufullstendig

Facebooks sosiale nettverksside (I dag død) Det var tydelig at for å vurdere profilen hans Regresjon av ambisjoner Siden selskapet bak det store sosiale nettverket bestemte seg for å utstede sin egen kryptovaluta. med en dimme Beveger seg mer og mer mot enkle og klisjefylte Stabil valuta på amerikanske dollar, og en Calibra lommebok – omdøpt til Novi – Som sliter med å fullføre og har en reell konkurranseinteresse, ser prosjektet ut til å være i ganske dårlig form.

I denne sammenhengen lærer vi det David Marcus, som har jobbet i Facebook-administrasjon siden den gang 2014, bestemte jeg meg plutselig for å Forlate selskapet.

Og det var han som var ansvarlig for utvikling Av Diem og Novi Digital Wallet. Som Rapportere Bloomberg-avisen David Marcus har til hensikt å trekke seg så snart denne måneden er over. des :

“Personlige nyheter: Etter syv hele år på Meta/Facebook tok jeg den vanskelige beslutningen om å trekke meg og forlate selskapet på slutten av dette året. (…) Selv om det fortsatt er mye å gjøre, like etter å ha tatt et betydelig steg med lanseringen av Novi, presser gründer-DNAet meg meg mange ganger om morgenen til andre høyder – Selv om jeg fortsatt er mer spent enn noen gang på behovet for å endre økonomi- og betalingssystemene våre – (…) ».

Twitter-konto @davidmarcus

Prøver den tidligere lederen av Upwork å redde Dim og Novi?

David Marcus bør ta over i spissen for et Novi .-porteføljeprosjekt Stephen Kesrel, tidligere administrerende direktør ifrem til jobb, som ble med på Facebook i august i fjor.

Hans arbeid vil bli avskåret fra ham, fordi hvis Novi er avansert nok til å bli testetUtviklingsarbeidet er fortsatt langt unna den offisielle lanseringen.

“Jeg er veldig beæret over å ha muligheten til å lede det fantastiske teamet i Novi, og jeg ser frem til å fortsette å skape produkter og tjenester som gjør det lettere for enkeltpersoner og bedrifter å få tilgang til det finansielle systemet og den digitale økonomien.”

Twitter-konto Tweet innebygd

Disse vanskelighetene kan forklare Mark Zuckerbergs nylige kunngjøringer (pluss navneendringen til META) På metaverse og ikke-fungible (NFT) token-prosjekter. Hvis Diem stablecoin ikke ser dagens lys, kan Novi-lommeboken fortsatt brukes i disse områdene.

