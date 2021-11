Meta (Facebook): The Hoptic Glove of Virtual Reality eies av et annet selskap

Metawares er fremtiden, En som kan skrape smarttelefoner over tid. På dette området ønsker et teknologiselskap fremgang, dvs Facebook, Noe som er en anledning Endret det ikoniske navnet til meta for å formalisere forpliktelsen. Mark Zuckerbergs selskap ser ut til å gjøre enorme fremskritt på dette området fordi vi allerede denne uken lærte at det allerede har en hanske som lar deg føle objektene i den virtuelle verden for hånden. Men hvis det er noe imponerende i reklame, kan det bli forvrengt av et selskaps klager, noe som forklarer hvorfor denne hansken er alene!

Faktisk, som rapportert av The Verge Media, Et amerikansk selskap kalt HoftX hevder at hanskepatentet for metaen er sin egen kopi. Mer presist forklarer selskapet, som har jobbet i mange år innen virtuell virkelighet og ofte samarbeider med metaingeniører. Mange elementer i denne hansken vil være hans karbonkopier.

I sin pressemelding forklarte han at han nå vil “Jobbe med [Meta] Å ta hensyn og komme til en rettferdig og rettferdig ordning [ses] Bekymrer, og lar deg koble til [sa] Innovativ teknologi i deres fremtidige produkter “. Nå må vi vente på reaksjonen til metaen!