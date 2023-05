Meta fikk en rekordbot i Europa på €1,2 milliarder

Meta, som har til hensikt å anke, ble funnet skyldig i å ha «fortsatt å overføre personopplysninger» om brukere fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til USA i strid med europeiske regler om saken, som beskrevet i deres avgjørelse fra irene. Data Protection Commission (DPC), som handler på vegne av Den europeiske union.

Meta må også «suspendere enhver overføring av personopplysninger til USA innen fem måneder» etter varsel om denne avgjørelsen og må overholde General Data Protection Regulation (GDPR) innen seks måneder, la DPC til.

Databeskyttelsesavdelingen sa til AFP at denne straffen, den høyeste som er ilagt av en databeskyttelsesregulator i Europa, er resultatet av en etterforskning som startet i 2020.

Meta kalte boten «uberettiget og unødvendig» og vil søke rettslige skritt for å suspendere den, svarte sosiale medier-giganten raskt i en uttalelse sendt til AFP mandag.

«Tusenvis av selskaper og organisasjoner er avhengige av evnen til å overføre data mellom EU og USA,» og «det er en grunnleggende rettighetskonflikt mellom amerikanske myndigheters regler om datatilgang og europeiske personvernrettigheter,» fortsetter California-giganten.

Et nytt juridisk rammeverk?

Meta håper at vi i løpet av sommeren vil se USA og EU vedta et nytt juridisk rammeverk for overføring av personopplysninger, etter en innledende avtale som ble vedtatt i fjor.

Dette er den tredje boten som er ilagt Meta siden begynnelsen av året i EU, og den fjerde på seks måneder.

I januar straffet DPC gruppen hardt for å betale nesten 400 millioner euro for lovbrudd ved bruk av personopplysninger til reklameformål rettet mot Facebook-, Instagram- og WhatsApp-apper, og deretter, i mars, til 5,5 millioner euro for brudd på den generelle databeskyttelsesforordningen. WhatsApp-melding.

Siden den gang har Meta forpliktet seg til å endre vilkårene for bruk i Europa for å kunne fortsette å samle inn og behandle personopplysninger om sine europeiske brukere.

Disse sanksjonene kommer i sammenheng med å styrke rettslige kontroller og prosedyrer i EU, men også i USA, mot GAFA (Google, Amazon, Facebook og Apple), og tiltakene som nylig ble tatt mot den kinesiske giganten TikTok.

I 2021 ble spesielt Amazon bøtelagt 746 millioner euro i Luxembourg for manglende overholdelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).