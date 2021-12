Meta forvandler de (stygge) tegningene til barna dine til animasjoner (alltid stygge)

Meta-gruppen har ikke bare Metaverse i kikkerten. Selskapet kan også gjøre barnas (stygge) tegninger til små animerte mesterverk.

Å bringe barnas tegninger til live er nå mulig. Mål har nettopp laget et gratis verktøy kalt Tegnefilm. Som navnet antyder, lover sistnevnte å bringe ethvert barns (eller voksen) tegning til live. Delt av Mark Zuckerberg på Facebook, må vi innrømme at resultatet er ganske vellykket.

Takket være et kunstig intelligenssystem forestilt av Meta-forskerne, Tegnefilm lar deg bringe et stykke papir til live. For dette trengs ingen spesielle ferdigheter, verktøyet tar seg av alt og hele prosessen er automatisert. Kun forutsetninger, tegningen skal gjøres på et hvitt ark uten linjer eller rutenett. I tillegg må bildet være skikkelig opplyst. Det er selvsagt også forbudt å inkludere personlig informasjon, støtende innhold eller brudd på åndsverk.

Fra nettstedetDu må bare godta vilkårene for bruk og informasjonskapsler for å laste opp et bilde eller en skanning av tegningen du vil animere. Et mellomtrinn sikrer at nøkkelpunktene til karakteren (øyne, ører, armer, ben) er riktig definert av AI-en gjennom et skjelett. Automatiseringsprosessen gjør det endelig mulig å lage flere unike animasjoner, som kan genereres i form av en minivideo, for å dele med kjære. Mellom mesterverket og marerittskapningen, vil resultatet hovedsakelig avhenge av talentene til avkommet ditt.

Søt, men mest nyttig

Hvis dette initiativet fra Meta garantert får foreldre til å smile, er han åpenbart ikke en filantrop. Gruppen innrømmer det i sin offisielle pressemelding: “AI har problemer med (gjenkjenne barnetegninger) fordi de ofte er konstruert abstrakt”. Ved å utvikle et deltakende verktøy for å samle et stort antall referansemodeller, Tegnefilm derfor bør det tillate Metas kunstige intelligensavgrens analysen din og vær alltid mer effektiv… For det beste, men også for det verste.