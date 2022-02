Meta introduserer det sosiale gapet mellom avatarer i metawares

SAN FRANCISCO (awp / afp) – Etter at de første hendelsene med virtuell trakassering er rapportert, vil Meta (Facebook) sette en minimumsavstand mellom avatarer i horisonten, i sin virtuelle virkelighet for sosiale nettverk.

Horizon Worlds og Horizon Venues lar brukere av Oculus oppslukende hodesett møte, spille, skape sine egne verdener eller delta på konserter i form av personlige avatarer.

En ny funksjon kalt “Personal Border” eller “Personal Border” vil hindre avatarer fra å få tilgang til hverandre mindre enn en meter fra hverandre, “skaper mer personlig plass for folk og unngår uønskede interaksjoner enkelt”, detaljer Meta Press. Utgivelsen ble sluppet fredag.

California-teamet, som inkluderer Facebook- og Instagram-nettverk, WhatsApp og Messenger-meldingstjenester og VR-merket Oculus, omdøpte det til Meta i høst for å signalisere fokuset mot å bygge en “metawares” parallelt med universet. Utvidet eller tilgjengelig i virtuell virkelighet beskrevet som fremtiden til Internett.

Men kritikere av sosiale medier frykter at visse massehendelser, som trakassering eller feilinformasjon, kan gjenskapes i disse superglobale verdenene.

Sent i fjor kunngjorde en Horizon World-bruker at han hadde blitt lansert av avataren sin. Han implementerte ikke alternativet “sikker sone” som lar deg blokkere andre.

I et intervju med The Verge i desember beskrev Vivek Sharma, visepresident i Horizon, hendelsen som «veldig uheldig» og sa at alternativet var «veldig lett å finne».

«Som standard bestemte vi oss for å aktivere + personlig grense + til enhver tid, fordi vi håper dette vil bidra til å etablere kvaliteten på atferd – dette er viktig for relativt nye medier som VR (virtuell virkelighet),» heter det i pressemeldingen fredag. .

Metaen sier også at avatarer ikke føler seg fysisk hindret – det er ingen haptisk tilbakemelding fra kontrollerene, dvs. teknologi som gjenskaper ekte taktile sensasjoner i grensesnittet som kan berøres av vibrasjonssystemet.

Når det gjelder de som ønsker å “sjekke inn”, må de “strekke ut” for å komme dit nå.

