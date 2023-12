Meta legger til sin multimodale kunstige intelligens til sine Ray-Bans

Dette vil også interessere deg [EN VIDÉO] Oppdag yrket som ingeniør innen kunstig intelligens!

I september i fjor, under konferansen hans Metaforbindelse, Facebooks morselskap introduserte en ny generasjon av sine Ray-Ban-tilkoblede briller. En av flaggskipsfunksjonene er den multimodale kunstige intelligensen Meta AI. Meta, som ble annonsert for 2024, har nettopp aktivert den gjennom en oppdatering for et lite antall brukere.

Disse brillene har ikke skjerm, alle interaksjoner utføres med stemmen. Det er i utgangspunktet en stemmeassistent utstyrt med et kamera og bæres på ansiktet ditt. Multimodal kunstig intelligens lar brillene forstå talte spørsmål, bruke kameraet til å visuelt analysere hva som er foran brukeren, og deretter svare muntlig.

En funksjon som kun er tilgjengelig i USA.

For å aktivere AI, si bare » Hei Meta «. Du kan deretter be ham se etter, etterfulgt av et spørsmål (» se og… «). På Instagram, demonstrert av Mark Zuckerberg som spør hvilke bukser han skal ha på seg med en skjorte han holder. Den ba også AI om å skrive en bildetekst for et bilde, identifisere en frukt og oversette teksten. Denne typen alltid tilstedeværende assistenter kan være et verdifullt hjelpemiddel, spesielt for synshemmede. Hver gang tar AI et bilde med brillene for å analysere det, lagrer bildet og konsulterer det i den tilhørende smarttelefonapplikasjonen, og skaper en historie som brukeren kan utforske senere.

Med denne nye funksjonen ligner Ray-Ban Meta-brillene mye på Humanes AI Pin-smartmerke. Sistnevnte erstatter imidlertid smarttelefonen fullstendig, mens Metas tilkoblede briller kun fungerer sammen med smarttelefonen din. Foreløpig er Multimodal AI i beta med begrenset tilgang og er kun tilgjengelig i USA.