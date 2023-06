Metal Gear Solid: The Master Collection Vol. 1 slippes 24. oktober

Konami kunngjorde i dag at «Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1” vil bli utgitt 24. oktober for Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S og Steam for en MSRP på €59,99.

Samler bonusinnhold fra «Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1», «Metal Gear Solid», «Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty», «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» og mer. Bonusinnhold inkluderer den første tittelen i METAL GEAR-serien, en historiebok som dekker hvert spill, og en kjernebok som beskriver historien og karakterene.

Også inkludert i bonusinnholdet til Metal Gear Solid er to digitale grafiske romaner: The Master Collection Vol. 1. Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel er en digital tegneserie med full stemme som forteller hendelsene til Metal Gear Solid gjennom animerte paneler. Den ble fulgt av Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, som utforsker historien om oppfølgeren.

Forhåndsbestillingsbonuser inkluderer et digitalt lydspor med nyinnspilte orkestrale gjengivelser av ikoniske temaer fra Metal Gear Solid-serien, inkludert «Better Yet», «Can’t Say Goodbye to Yesterday» og «Snake Eater».