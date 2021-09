MetaMask 10M overstiger månedlige aktive brukere

Blockchain -teknologiselskapet Consensus tirsdag (31. august) kunngjorde at Metamasc -kryptovaluta -lommeboken har overgått 10 millioner månedlige aktive brukere. Denne milepælen markerer 19 ganger veksten siden juli i fjor, og selskapet rapporterer at “Meta Mask er i forkant av den usikre lommeboken til globale brukere”.

MetaMask er en mobilapplikasjon og nettleserutvidelse som fungerer som en kryptokurrencylommebok med Ethereum blockchain og Ethereum-kompatible nettverk som Polygon, Arbitrum og Optimism.

“Metamask har definert en ny type kryptokurrencylommebok, hvor brukere kan samhandle med desentraliserte applikasjoner uten å måtte forholde seg til valutaer, og vi fortsetter å gjøre disse nye applikasjonene sikre og tilgjengelige for et bredere publikum,” sa han. Don Finley, Medgründer av MetaMask. “Vi lar brukerne utforske nye måter å bygge tillit på Internett.”

ConsenSys hevder at MetaMask utvikling følger Ethereums økosystem. Sammenlignet med 80 milliarder dollar som Ethereum støtter i dag, vil 2 milliarder dollar krypto -eiendeler være sikret for desentraliserte midler (DeFi) i 2019.

I slutten av 2019 utestengte Google Metamask fra Play -butikken – med henvisning til en policy mot gruvedrift av kryptovaluta -apper på mobile enheter – men endret posisjon noen dager senere.

Les mer: Google aktiverer Meta Mask Ethereum Wallet i Google Play

Lanseringen av tokenoverføringer i mobilversjonen av MetaMask i mars i år har bidratt til å øke brukerveksten “eksponentielt”.

MetaMask ble lansert for fem år siden og er “en sentral katalysator for adopsjon av desentraliserte applikasjoner i Ethereum”, heter det i pressemeldingen.

Utgivelsen av mobilversjonen av MetaMask i september i fjor var med på å utvide publikummet til å tiltrekke seg nye brukere fra steder som Filippinene, Vietnam, Kina, India, Indonesia, Thailand og Brasil.

Per denne måneden er de 15 beste landene som bruker Metamasc Filippinene, USA, Vietnam, Storbritannia, Kina, India, Russland, Brasil, Indonesia, Thailand, Tyrkia, Tyskland, Frankrike, Canada og Spania.

