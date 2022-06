Metamaterialer, en lang vei til industrialisering

Utviklingen, siden 2000-tallet, av metamaterialer i forskningslaboratorier rundt om i verden, antyder en fremtidig industrialisering for noen av dem. La oss se på hvilke industrifelt dette fenomenet er mest avansert.

Siden den berømte usynlighetskappen ble utviklet i laboratoriet i 2015, har allmennheten oppdaget potensialet til metamaterialer og deres unike egenskaper. Men veien mellom laboratoriet og samlebåndet til en fabrikk er ofte lang og komplisert. Dette er tilfellet for mange metamaterialer.hvis egenskaper kommer til uttrykk under svært spesifikke forhold, som er vanskelige å reprodusere utenfor forskningslaboratorier.

Imidlertid har bedrifter i flere år forsøkt å utvikle produkter ved hjelp av metamaterialer. Slik er det også med usynlighetskappen. Faktisk det amerikanske selskapet Hyperstealth Biotechnology Corp Utvalgti 2019, en prototype usynlighetskappe, kalt kvantestealth. Sistnevnte fungerer uten strømkilde og gjør det mulig å gjøre et objekt usynlig ved å avlede lys som kommer bak objektet for å bringe det frem. Denne prototypen, hvis bruk er beregnet på det militære feltet, ble presentert på dette video.

Utvikle omprogrammerbare materialer

En annen trend knyttet til egenskapene til metamaterialer som har dukket opp de siste årene er evnen til å utvikle omprogrammerbare materialer. Nærmere bestemt har et team av forskere utviklet et metamateriale basert på silikon og magnetisk pulver, som vil fungere som en bryter, av og på avhengig av det omgivende magnetfeltet. De potensielle industrielle bruksområdene er mange, spesielt siden dette metamaterialet er relativt enkelt å produsere ved utskrift.

Derfor er det utviklet skinner, med evnen til å tilpasse seg etter hvert som skaden utvikler seg, noe som ikke er tilfelle med eksisterende enheter. Men det er fremfor alt når det gjelder digital informasjonslagring at omprogrammerbare metamaterialer er av interesse for industrien. Faktisk kan hver av cellene i metamaterialet betraktes som en bit (minneenhet på en harddisk) og fungere som sådan. Det er denne eiendommen som for tiden er av interesse for industrien, ønsker å redusere størrelsen på disse cellene å utnytte dets fulle potensial.

Metamaterialbaserte linser for enestående oppløsning

tredje eksempel, briller. I mer enn tjue år har forskere utviklet nettverk av nanostrukturer for å utvikle det som kalles superlinser. Disse innovative linsene har, i tillegg til deres finesse, en oppløsning som tidligere var umulig å oppnå teoretisk. Disse brillene er i dag funksjonell, flat og virker i hele spekteret av det synlige spekteret. De har også en oppløsning som er mindre enn bølgelengden til det synlige domenet.

Disse linsene, vanligvis laget av titandioksid og et glasssubstrat, produsert ved litografi, lar produsenter forestille seg ultratynne enheter. De kunne f.eks. bytte ut linsene til smarttelefoner som vi bruker dagligmed et mye mindre romlig fotavtrykk enn eksisterende enheter, samtidig som de tilbyr mye bedre oppløsning.

Innen medisinsk bildebehandling gjør disse metamaterialene det også mulig å forutse en revolusjonerende forbedring i ytelsen til enheter som magnetisk resonansavbildning.