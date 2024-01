Metan fanget i permafrost bekymrer forskere på Svalbard, Norge – Ser mot Arktis

Norske forskere ved Svalbard Sentraluniversitets avdeling for arktisk geografi mener at utslipp av gasser fanget i permafrosten på Svalbard-øygruppen i Norge kan sette fart i klimaendringene.

I en studie publisert sent i 2023 jobbet forsker Thomas Birchall og teamet hans med 41 borebrønner.

Ifølge forskerne varierer permafrostlaget i øygruppen fra 500 meter tykt i fjellmiljøer til rundt hundre meter i kystmiljøer. Det har blitt oppdaget at millioner av kubikkmeter med gasser som metan er skjult under dette laget av permafrost.

Fortrengt gass

Thomas Birchalls teams resultater tyder på at gasser fanget i permafrost er i bevegelse på grunn av sammensetningen av gassene som er funnet. Ifølge forskere er ikke dybden der hydrokarboner finnes representativ for modenhet.

Studien påpeker at «alvorlige og relativt nyere geologiske løft». […] presset migrasjonen av allerede eksisterende gassstrukturer for dypt.

Dataene som ble brukt til studien ble samlet inn som et resultat av boring, nesten systematisk, rettet mot leting og leting av hydrokarboner, forskerne satte begrensninger på sine konklusjoner, som tilsvarer naturgass. Overalt under Svalbards permafrost. «Det er vanskelig å kvantifisere størrelsen og hyppigheten av disse forekomstene», sier de.

De sier imidlertid at disse forekomstene er rikelig, og «vi kan bekrefte at, basert på den eneste forekomsten som strømmen kan beregnes fra, vil den være i størrelsesorden millioner av kubikkmeter.»

Lignende forhold eksisterer i Nord-Amerika og Russland

For at gass skal bli fanget under permafrost, må tre faktorer være til stede: et ugjennomtrengelig permafrostlag, kilden til gassen og dens migrasjon etter dannelse av permafrost. Disse forholdene funnet i den norske studien eksisterer også andre steder i Arktis, som Nord-Amerika og Russland.

Faktisk er områder med utgassing fra permafrostsoner godt dokumentert i det russiske Arktis.

– Hentet fra studien «Natural Gas Trapped Permafrost in Svalbard, Norway».

Forskere ved Svalbard Sentraluniversitet har kalt permafrost den «ultimate sel» for gassfangst. Dette skjer imidlertid når ingen feil tillater bevegelse av nevnte gass.

I dype kløfter er denne selen faktisk vanntett. Kupert terreng vil imidlertid ha mange permeable hull som gjør at gass slipper ut.

Av gassene som antas å være under Svalbards permafrostlag, er metan den mest bekymringsfulle, ifølge forskerne. «Det er en kraftig drivhusgass, og fordi Arktis varmes opp raskere enn noe annet sted på jorden, vil denne gassutgivelsen ha en ringvirkning på klimaendringene.»

Geologer sier at hvis oppvarmingen og smeltingen av permafrosten er konstant, bør utgassingen være relativt den samme. Det forskerne frykter er imidlertid denne krusnings- og akselerasjonseffekten forårsaket av den allerede unnslippende gassen.

