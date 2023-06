Metas AI-sjef promoterer en ny modell for denne teknologien

Paris (awp/afp) – En senior Meta (Facebook, Instagram) tjenestemann mener at generativ kunstig intelligens – ChatGPT-teknologi – allerede er i en blindvei og lover en ny AI nærmere menneskelig intelligens.

«Kunstig intelligens og maskinlæring i dag er virkelig dårlig. Mennesker har sunn fornuft, mens maskiner ikke har det,» Yann LeCun, vitenskapelig leder for kunstig intelligens i Meta.

Han talte på et arrangement i Paris da den kaliforniske gruppen nettopp har presentert et prosjekt for en ny kunstig intelligens-arkitektur, kalt «Image Joint Embedding Predictive Architecture» (I-JEPA).

Denne maskinsynsteknologien «lærer … ved å lage en intern modell av omverdenen, ved å sammenligne abstrakte representasjoner av bilder (i stedet for å sammenligne selve pikslene),» forklarte Meta.

For tiden er generative AI-programmer som ChatGPT eller Bard (Google) basert på språkmodeller trent på enorme databaser for å kunne forutsi hvilket ord som kommer etter det andre, til det punktet å produsere alle slags tekster (avhandlinger, taler, dikt osv. .). ).

Programvare som DALL-E eller Midjourney fungerer etter samme prinsipp, for å produsere bilder.

«Det er allerede en revolusjon,» innrømmet Yann LeCun. «Hvis du trener (en modell) med 1000 eller 2000 billioner tokens, virker den i stand til å forstå. Men den gjør dumme, faktiske eller logiske feil.»

«Generative metoder fokuserer for mye på detaljer, i stedet for å fange store, forutsigbare konsepter,» sa Meta i en uttalelse. Derfor har de vanskeligheter med å «nøyaktig generere (bilder) av menneskelige hender.»

I-JEPA, som er basert på visjonen til den franske forskeren, skal tillate maskinen å resonnere abstrakt, akkurat som mennesker.

Det vil være åpen kildekode, det vil si åpent for forskere som vil teste det.

Målet er å utvikle en AI som «bedre reflekterer hvordan folk forstår verden», sa Mark Zuckerberg, leder av Meta, hans Facebook-profil.

«Generative modeller er en saga blott, vi kommer til å forlate dem for prediktive arkitekturer», for eksempel den som ble presentert av den amerikanske gruppen, forsikret Yann LeCun.

Det lover også en «ny renessanse av menneskeheten» takket være AI, når «vi alle vil snakke med intelligente agenter (AI)».

Yann LeCun regnes som en av de store tenkerne innen denne teknologien, som har vakt enorm entusiasme, men også bekymring de siste seks månedene, siden suksessen til ChatGPT (OpenAI).

Han var svært kritisk til alle disse reaksjonene, og bedømte at de førte til overvurdering av de reelle egenskapene til AI.

afp/rp